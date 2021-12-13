

البورصة المصرية تفرض التزام مالي بقيمة 50 ألف جنيه على «مصر الجديدة» البورصة المصرية تفرض التزام مالي بقيمة 50 ألف جنيه على «مصر الجديدة»

قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة اليوم فرض التزام مالي على شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بقيمة 50 ألف جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد.



تابعت البورصة في بيان لها، اليوم، على أن يُعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 34 و43 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.



وتنظم المادة 34 من قواعد القيد والشطب التزامات الشركات بالافصاح عن الأحداث والمعلومات الجوهرية، فيما تنظم المادة 43 التعامل مع مسائل جوهرية مازالت محل تفاوض، ولم يكشف قرار لجنة القيد عن سبب فرض الالتزام المالي وطبيعة مخالفة الشركة للمادتين 34 و 43 من قواعد القيد والشطب.

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أظهرت القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 82.3 %، عن الربع الأول من العام المالي الجاري، على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم، أنها سجلت صافي خسائر بلغ 75.19 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 41.23 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وحققت الشركة مبيعات بقيمة 41.7 مليون جنيه خلال الفترة مقابل 38.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.قالت شركة مصر الجديدة للإسكان، إنها حققت إيرادات بقيمة 66.5 مليون جنيه، وصافي أرباح بلغت 14.9 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2021.أوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أنه نتيجة لإثبات مردودات مبيعات عبارة عن قطعة أرض بمساحة (7) فدان بمدينة نيوهليويوبلس بقيمة 108 مليون جنيه نتج عنه خسائر للشركة في إيرادات النشاط بقيمة 41.7 مليون جنيه و75.2 مليون جنيه عن الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2021، مقابل 38.3 مليون جنيه وصافي خسائر بعد الضريبة بلغ 41.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.أشارت الشركة أنها تلقت عرضا مبدئيا خلال شهر نوفمبر الماضي لشراء نفس قطعة الأرض المردودة وبنفس القيمة، موضحة أنه جاري مراجعة بنود التعاقد.اختتمت الشركة أنه سيتم الإفصاح عن إتمام عملية البيع فور توقيع العقود، مشيرة إلى أن مردودها سيظهر على إيرادات وصافي أرباح الربع الثاني المنتهي 31 ديسمبر الجاري.وقد قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، مؤخرا، توقيع التزام مالي بقيمة 5 الالف جنيه على مصر الجديدة للاسكان والتعمير.وأوضحت لجنة القيد، أن هذا القرار ياتي نتيجة لعدم موافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2021 وذلك في ضوء احكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.كما قررت لجنة القيد، منح الشركة مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة طبقا لقرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/11/2021 لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2021 وذلك في ضوء احكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.كشفت القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير عن تسجيل صافي ربح 16.2 مليون جنيه خلال التسعة اشهر المنتهية في مارس 2021، مقارنة بصافي ربح 379.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضياعتمد مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مشروع موازنة الشركة التقديرية للعام المالي 2021-2022.وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، إن الموازنة تستهدف تحقيق 661.09 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي الجديد.وأضافت الشركة أن الموازنة تستهدف تحقيق 1.81 مليار جنيه إجمالي إيرادات خلال 2021-2022.وتستهدف الموازنة الجديدة للعام المقبل، استثمار نحو 858.5 مليون جنيه في مشروعات الإسكان والمرافق.وخلال الفترة تراجعت إيرادات الشركة إلى 263.7 مليون جنيه، مقابل 1.13 مليار جنيه إيرادات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.