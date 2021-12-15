

استقرار أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-12-2021 استقرار أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-12-2021

شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-12-2021 استقرارا ملحوظا في البنوك العاملة بمصر أمام الجنيه المصرى، خاصة البنك الأهلى المصري، سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 49.18 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.



كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 20.68 جنيه للشراء، 20.90 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.



وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

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سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.سعر اليورو الأوروبى اليوماستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 17.60 للشراء، 17.75 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.سعر الجنيه الإسترلينى اليوماستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 20.68 جنيه للشراء، 20.90 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.