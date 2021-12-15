شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-12-2021 استقرارا ملحوظا في البنوك العاملة بمصر أمام الجنيه المصرى، خاصة البنك الأهلى المصري، سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 49.18 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.
كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 20.68 جنيه للشراء، 20.90 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على استقرار أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-12-2021
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق