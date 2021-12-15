استقرار أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-12-2021

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › استقرار أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-12-2021

صورة الخبر: استقرار أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-12-2021
استقرار أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-12-2021

شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-12-2021 استقرارا ملحوظا في البنوك العاملة بمصر أمام الجنيه المصرى، خاصة البنك الأهلى المصري، سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 49.18 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 20.68 جنيه للشراء، 20.90 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 17.60 للشراء، 17.75 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 20.68 جنيه للشراء، 20.90 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على استقرار أسعار العملات اليوم الأربعاء 15-12-2021

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37390

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager