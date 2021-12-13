

أسعار الذهب اليوم تهبط جنيهين فى التعاملات المسائية وعيار 21 بـ778 جنيها أسعار الذهب اليوم تهبط جنيهين فى التعاملات المسائية وعيار 21 بـ778 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم فى مصر تراجع بحوالي جنيهين في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، مع هبوط سعر الذهب في البورصات العالمية، عقب تلميح مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بتقليص برنامج الحوافز وشراء السندات.



سعر الذهب في مصر اليوم



عيار 18 يسجل 667 جنيها



عيار 21 يسجل 778 جنيها

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عيار 24 يسجل 889 جنيهالجنيه الذهب 6224 جنيهاأونصة الذهب 1764 دولار.جاء هبوط الذهب بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تسريع عملية تقليص برنامج شراء السندات، إضافة إلي دعم المسؤولين لزيادة أسعار الفائدة مرتين العام المقبل، وثلاث أو أربع مرات إضافية في عام 2023، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.وتتجه الأسواق إلى التذبذب بسبب الجدية المتزايدة التي يبديها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن التضخم، طبقا لتقرير وكالة بلومبرج. وتأثرت بالفعل بعض صناديق المؤشرات المتداولة، وكذلك بتكوين، ومؤشر ناسداك 100 المركز على شركات التكنولوجيا، إذ تكبد الأخير 7 خسائر في آخر 13 جلسة.