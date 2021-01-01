عثرت عائلة أمريكية على كلبها الذي فقد قبل عامين في ولاية تكساس، وتم لم شمله بأسرته بعد 6 أشهر من انتقالهم إلى منزل جديد بولاية "نبراسكا".
وقال مالكي الكلب، "يسينيا مادريجال" و"ريتشارد فيجيروا"، إن الكلب "ماكس" هرب من منزلهما في "إل باسو" عبر بوابة مفتوحة في يونيو 2019 ، مما أثار بحثًا دام شهورًا، وذلك وفقا لما وفقا لما صروا به خلال مداخله هاتفية مع قناة "أيه بي سي" الأمريكية.
وتابعت مادريجال قائله: "لم أفقد الأمل أبدًا في العثور على ماكس ، وتأكدت من تحديث معلوماتها مع نادي American Kennel Club قبل الانتقال من نبراسكا.
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التعليقات على بعد عامين من البحث ..عائلة أمريكية تعثر على كلبها المفقود |فيديو
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