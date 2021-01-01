

بعد عامين من البحث ..عائلة أمريكية تعثر على كلبها المفقود |فيديو بعد عامين من البحث ..عائلة أمريكية تعثر على كلبها المفقود |فيديو

عثرت عائلة أمريكية على كلبها الذي فقد قبل عامين في ولاية تكساس، وتم لم شمله بأسرته بعد 6 أشهر من انتقالهم إلى منزل جديد بولاية "نبراسكا".



وقال مالكي الكلب، "يسينيا مادريجال" و"ريتشارد فيجيروا"، إن الكلب "ماكس" هرب من منزلهما في "إل باسو" عبر بوابة مفتوحة في يونيو 2019 ، مما أثار بحثًا دام شهورًا، وذلك وفقا لما وفقا لما صروا به خلال مداخله هاتفية مع قناة "أيه بي سي" الأمريكية.



وتابعت مادريجال قائله: "لم أفقد الأمل أبدًا في العثور على ماكس ، وتأكدت من تحديث معلوماتها مع نادي American Kennel Club قبل الانتقال من نبراسكا.

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وأضافت مادريجال قائله: "التحديث كان يفيد بعثور رجل يدعى إسماعيل بوتيللو على كلبا ضالا على بعد حوالي 5 دقائق من المنزل السابق للزوجين وقام بإجراء مسح ضوئي له بحثًا عن شريحة ميكروية".وأوضحت صاحبة الكلب، أن الرجل الذي عثر على الكلب ساهم بشكل كبير في عودة الكلب "ماكس" البالغ من العمر 13 عامًا مع أصحابه، لكن شخصًا غريبًا في نبراسكا تدخل لدفع تكاليف السفر.وقال بوتيللو إن الأموال التي جمعها من "جو فوند مي" ستخصص لتحديث لقطات Max والتكاليف البيطرية الأخرى.وسافر صاحب الكلب "فيجيروا" إلى ولاية تكساس لاستعادة ماكس، وقام باستعادته إلى منزلهم الجديد في مدينة ووصلوا "أوماها".