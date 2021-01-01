يستعد العالم للاحتفال بعيد الميلاد، والذى يوافق يوم 25 ديسمبر وفقا لتوقيت الكنيسة الغربية، وفى ضمن أجواء الاحتفال، أعادت موسوعة جينيس للأرقام القياسية عبر انستجرام، نشر فيديو ضخم يرصد أكبر شجرة كريسماس شكلها بشر فى العالم، ورصدت الكاميرا مئات البشر متراصين لتشكيل شكل شجرة الكريسماس بألوانها المميزة.
وقالت موسوعة جينيس فى تعليقها على الفيديو :"أكبر شجرة عيد الميلاد البشرية، في عام 2015، اجتمع 4030 طفلًا وبالغًا في تشينجانور بالهند للاحتفال الموسمي البهيج "لنتكاتف من أجل السلام العالمي".
وفى سياق آخر استقبلت جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، شجرة الكريسماس، التى من المقرر أن تزين البيت الأبيض، إلا أن هذا العام أثارت جدلا كبيرا، بسبب تكلفتها الباهظة، وكشفت تقرير صحيفة أمريكية، أن السلطات الأمريكية أنفقت نحو 139 ألف دولار لإحضار هذه الشجرة، عبر خدمات قدمتها شركة تتخذ من ولاية أوهايو مقرا لها، وعملت على زرعها خارج مقر الرئيس الأمريكى مباشرة.
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التعليقات على استعدادا للاحتفال بعيد الميلاد.. جينيس تعيد نشر فيديو لأكبر شجرة كريسماس بشرية
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