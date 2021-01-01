

احذر.. «فيتامين د» يسبب مشاكل في العظام احذر.. «فيتامين د» يسبب مشاكل في العظام

من المعروف بأن فيتامين د من الفيتامينات الملينة للعظام، وتعمل على بناء العظام وتقويتها، ولكن هناك بعض الدراسات التي اثبتت بأن الإكثار من تناول فيتامين د مع أطعمة معينة قد يكون سبب في الإصابة به مشاكل في العظام.



وجدت دراسة حديثة نشرت في شهر اغسطس الماضي، تشير بأن الاشخاص الذين تناولوا نسبة عالية من فيتامين د عانوا من مشكله في عظامهم، وهذا ما أكدة كلا الدكتور جوان إي مانسون، والدكتور مايكل ولي بيل المتخصص في صحة المرأة في كلية الطب بجامعة، هارفارد، حيث قالا:« انه برغم من الفوائد العديدة للكالسيوم وفيتامين د للعظام، إلا وان الدراسات الحديثة اثبتت بأن الإسراف في تناولهم، قد يكون سبب في الحاق الضرر بالعظام»، وذلك بحسب موقع «هيلث هارفرد».



وقام البحث على الاتي؛ حيث اعطي ل٣٠٠ شخص، جرعات متفاوتة من فيتامين د، فوجد ان الاشخاص ، وخضع جميع المشاركين لاختبارات كثافة المعادن في العظام ، والتي صممت لتقييم صحة العظام ، وتم اعطاءهم المكملات لمدة ثلاث سنوات.

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وتوصلت الدراسة بأن الاشخاص الذين تناولوا كمية كبيره من فيتامين د عانوا من مشكلو في كثافة العظام، بينما الاشخاص الذين تناولوا كمية مناسبة من فيتامين د استطاعوا ان يحصلوا على فوائد فيتامين د للعظام وللكلى.ويذكر ان مصادر الغذاء التي تحتوي على فيتامين د، هي الأسماك الدهنية ، مثل السلمون والتونة والسردين ومنتجات الألبان المدعمة ، بما في ذلك الحليب والجبن والزبادي والحبوب.ويمكن الحصول على فيتامين د من خلال أشعة الشمس، و يُطلق على فيتامين د اسم "فيتامين أشعة الشمس" لأن جسمك ينتجه بعد التعرض للشمس، وتصبح بشرتك أقل قدرة على إنتاج فيتامين د مع تقدمك في العمر، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا يولدون ربع كمية فيتامين (د) كما فعلوا في العشرينات من عمرهم.