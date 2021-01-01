من المعروف بأن فيتامين د من الفيتامينات الملينة للعظام، وتعمل على بناء العظام وتقويتها، ولكن هناك بعض الدراسات التي اثبتت بأن الإكثار من تناول فيتامين د مع أطعمة معينة قد يكون سبب في الإصابة به مشاكل في العظام.
وجدت دراسة حديثة نشرت في شهر اغسطس الماضي، تشير بأن الاشخاص الذين تناولوا نسبة عالية من فيتامين د عانوا من مشكله في عظامهم، وهذا ما أكدة كلا الدكتور جوان إي مانسون، والدكتور مايكل ولي بيل المتخصص في صحة المرأة في كلية الطب بجامعة، هارفارد، حيث قالا:« انه برغم من الفوائد العديدة للكالسيوم وفيتامين د للعظام، إلا وان الدراسات الحديثة اثبتت بأن الإسراف في تناولهم، قد يكون سبب في الحاق الضرر بالعظام»، وذلك بحسب موقع «هيلث هارفرد».
وقام البحث على الاتي؛ حيث اعطي ل٣٠٠ شخص، جرعات متفاوتة من فيتامين د، فوجد ان الاشخاص ، وخضع جميع المشاركين لاختبارات كثافة المعادن في العظام ، والتي صممت لتقييم صحة العظام ، وتم اعطاءهم المكملات لمدة ثلاث سنوات.
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التعليقات على احذر.. «فيتامين د» يسبب مشاكل في العظام
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