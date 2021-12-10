كشفت مصادر داخل نادي الزمالك أن أحمد حسام ميدو يعتبر المدير الفني البديل الجاهز في أي وقت للفرنسي باتريس كارتيرون في حالة رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن العلاقة بين ميدو وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة تعتبر جيدة للغاية خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن مرتضى منصور رئيس النادي قام مؤخرا بتقديم الشكر إلى ميدو لاستضافته لوالدة اللاعب حسين فيصل وشقيقه خلال برنامجه التلفزيوني.
كما أشارت المصادر إلى أن الآراء الفنية بين ميدو وأمير مرتضى بخصوص فريق الكرة لا تتوقف خلال الفترة الأخيرة وهو ما يشير إلى اتفاق الطرفين بأن يكون ميدو جاهزا لتولي مسئولية المدير الفني لفريق الكرة الأول في حالة رحيل كارتيرون في أي وقت وعدم التعاقد مع مدير فني أجنبي.
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التعليقات على هل يتولى ميدو مهمة قيادة فريق الزمالك حال رحيل كارتيرون؟
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