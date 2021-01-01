وصفات طبيعية لترطيب البشرة بزيت الزيتون.. بسيطة وغير مكلفة



وصفات طبيعية لترطيب البشرة وصفات طبيعية لترطيب البشرة

تعانى المرأة من مشكلة جفاف البشرة مع انخفاض درجة حرارة الطقس، التى ينتج عنها تشققات فضلاً عن الشعور بالإحراج أمام الآخرين، لذلك تحرص على استخدام المنتجات المرطبة للبشرة، والتى تعتبر مكلفة مادياً، لذلك يفضل استبدالها باستخدام وصفات طبيعية لترطيب الوجه من زيت الزيتون الذى يساعد على ترطيب البشرة وعلاج بعض المشاكل الجلدية الشائعة مع المكونات الطبيعية الأخرى مثل العسل والكركم والحليب وغيرها من المكونات التى نستعرضها فى هذا التقرير، ويمكن تنفيذها فى المنزل من خلال خطوات بسيطة، وفقاً لما ذكره موقع "stylecaster".





وصفات طبيعية لترطيب البشرة: زيت زيتون وعسل

يحتوى العسل على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، بالإضافة إلى أنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجلد كما يساعد على ترطيب البشرة، ويمكن استخدامه من خلال مزج كمية متساوية من زيت الزيتون والعسل ووضعها على الوجه وتركها عدة دقائق، ثم غسل الوجه بالماء .



وصفة زيت الزيتون والحليب لترطيب البشرة

يعتبر الكركم واحدًا من أكثر التوابل التي تستخدم في طب الأعشاب لعلاج الأمراض الجلدية، كما يعمل على منع حب الشباب ويساعد على تفتيح البشرة، لأنه مضاد للبكتيريا ومضاد للأكسدة، كما يعمل على ترطيب البشرة ويمكن استخدامه من خلال وضعه بكمية متساوية مع الحليب وزيت الزيتون وخلطهما معاً ووضعهما على الوجه وتركهما لبعض الوقت ثم غسل الوجه بالماء وتساعد هذه الوصفة على ترطيب البشرة الجافة.

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وصفة زيت زيتون والبيض لترطيب البشرةينصح بإضافة البيض النيئ مع القليل من زيت الزيتون مع التقليب ثم وضع الخليط على الوجه وتركه لعدة دقائق ثم غسل البشرة بالماء، وتساعد هذه الوصفة على ترطيب البشرة المختلطة، وتقليل ظهور المسام .