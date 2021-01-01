تستعد الكثير من النساء للاحتفال بليلة الكريسماس، من خلال البحث عن الملابس والإكسسوارات المناسبة التى يمكن أن ترتديها لحضور الحفل، وتكون ضمن أحدث خطوط الموضة، والتى منها البنطلون المخملى أو القطيفة الذى يتميز بأنه مريح ولامع ويساعد على الشعور بالدفء خاصة فى الأيام الباردة بأواخر فصل الخريف وفى فصل الشتاء، كما يمكن ارتداؤه مع قطع ملابس مختلفة وحضور حفلات مختلفة به طوال فصلى الخريف والشتاء، سواء حفلات أعياد ميلاد أو الكريسماس أو الخطوبة والزفاف، ولهذا نستعرض فى التقرير، ألوان مختلفة من البنطلونات المخملية، موضة 2022، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة"مترو" البريطانية.
أفضل تصميمات البنطلون المخملى: بنطلون مخملى بنى
يوجد بنطلون مخملى لونه بنى، يمكن ارتداؤه مع سترة مخملية مطابقة لنفس اللون لحضور حفل الكريسماس أو أى حفل آخر، خلال فصلى الخريف والشتاء، حيث يساعد على الشعور بالدفء كما يمكن ارتداء معه حذاء أسود أو أى لون يتوافق مع اللون البنى، ويمكن إكمال الإطلالة بحمل حقيبة فضية كالمتواجدة فى الصورة أو حقيبة جلدية، للحصول على إطلالة أنيقة بين الحضور.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على البنطلونات القطيفة موضة حفلات الكريسماس لهذا العام.. اختارى اللى يناسبك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق