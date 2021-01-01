البنطلونات القطيفة موضة حفلات الكريسماس لهذا العام.. اختارى اللى يناسبك

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صورة الخبر: البنطلونات القطيفة
البنطلونات القطيفة

تستعد الكثير من النساء للاحتفال بليلة الكريسماس، من خلال البحث عن الملابس والإكسسوارات المناسبة التى يمكن أن ترتديها لحضور الحفل، وتكون ضمن أحدث خطوط الموضة، والتى منها البنطلون المخملى أو القطيفة الذى يتميز بأنه مريح ولامع ويساعد على الشعور بالدفء خاصة فى الأيام الباردة بأواخر فصل الخريف وفى فصل الشتاء، كما يمكن ارتداؤه مع قطع ملابس مختلفة وحضور حفلات مختلفة به طوال فصلى الخريف والشتاء، سواء حفلات أعياد ميلاد أو الكريسماس أو الخطوبة والزفاف، ولهذا نستعرض فى التقرير، ألوان مختلفة من البنطلونات المخملية، موضة 2022، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة"مترو" البريطانية.


أفضل تصميمات البنطلون المخملى: بنطلون مخملى بنى
يوجد بنطلون مخملى لونه بنى، يمكن ارتداؤه مع سترة مخملية مطابقة لنفس اللون لحضور حفل الكريسماس أو أى حفل آخر، خلال فصلى الخريف والشتاء، حيث يساعد على الشعور بالدفء كما يمكن ارتداء معه حذاء أسود أو أى لون يتوافق مع اللون البنى، ويمكن إكمال الإطلالة بحمل حقيبة فضية كالمتواجدة فى الصورة أو حقيبة جلدية، للحصول على إطلالة أنيقة بين الحضور.

بنطلون مخملى أحمر
وللحصول على إطلالة مبهجة ومميزة بحفل الكريسماس، يمكن ارتداء بنطلون لونه فاتح مثل الأحمر، الذى يتوافق مع بلوفر لونه وردى، أو أبيض، مع حذاء من نفس لون البنطلون أو لون آخر يتوافق مع الأحمر، للحصول على إطلالة أنيقة منسقة خلال الحفل.

بنطلون مخملى كحلى
ويوجد بنطلون مخملى لونه أزرق داكن أو كحلى، يمكن ارتداؤه عند الذهاب لحفل الكريسماس مع سترة من نفس اللون أو بلوفر أبيض أو أى لون آخر، حيث إن الكحلى يتوافق مع الألوان المختلفة.



بدلة مخملية رمادية اللون

يمكن ارتداء بدلة مخملية لونها رمادى، عند حضور حفل الكريسماس أو أى حفل آخر، بفصلى الخريف والشتاء، مع حذاء أسود أو أبيض أو لون يتوافق مع الرمادى للحصول على إطلالة دافئة أنيقة.
بنطلون مخملى أسود

يمكن أيضاً ارتداء بدلة أو بنطلون مخملى أسود اللون، عند حضور أى حفل فى الليالى الباردة، للحصول على إطلالة أنيقة، كما يمكن إقران البنطلون مع أى لون سترة حيث إن اللون الأسود يتوافق مع الألوان المختلفة.

صورة الخبر: البنطلونات القطيفة

صورة الخبر: البنطلونات القطيفة

صورة الخبر: البنطلونات القطيفة

صورة الخبر: البنطلونات القطيفة

المصدر: صحيفة"مترو" البريطانية

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