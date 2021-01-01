علاج ارتجاع المريء نهائيا.. وطرق اكتشاف الإصابة



علاج ارتجاع المريء نهائيا علاج ارتجاع المريء نهائيا



ارتجاع المريء من الأمراض المزعجة التي يصاب بها البعض، وارتجاع المريء يسبب لها ألما شديدا بمنطقة المعدة، ويقصد به ارتداد الطعام إلى المريء قبل أن يهضم، وذلك يكون ناتجا عن وجود خلل بالمعدة، وهو يسبب ألما للمصاب به، وشعورا بالحرقة الشديدة في منطقة المعدة.







ما هو ارتجاع المريء؟

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قال الدكتور أحمد عزت حميدة أخصائي الأمراض الباطنة العامة والجهاز الهضمي والكبد والسكر، إن ارتجاع المرئ يقصد به ارتداد الطعام الغير مهضوم المختلط بعصارات المعدة الهاضمة من المعدة إلى المرئ نتيجة لوجود خلل في الصمام الموجود بين المعدة والمرئ.أعراض ارتجاع المريءوتتضمن أعراض ارتجاع المرىء، حموضة المعدة، السعال المستمر، ألم الحلق، ألم المعدة.علاج ارتجاع المريءوأكد الدكتور أحمد أنه يمكن التحكم بأعراض إرتجاع المرئ والحد منها، من خلال إتباع النصائح والتعليمات التالية:تجنب الأطعمة التي تتسبب في تفاقم أعراض ارتجاع المريء، وتشمل:الأطعمة الحمضية ( مثل الطماطم والموالح )، الأطعمة الحريفة، الأطعمة الدسمة، القهوة.تجنب الإفراط في تناول الطعام:يتسبب تناول الطعام بكميات كبيرة في الإصابة بعسر الهضم والانتفاخ، وهو ما يتسبب بدوره في تفاقم الأعراض المتعلقة بارتجاع المرئ.تجنب التدخين:يتسبب التدخين في تناقص إفراز اللعاب وزيادة إفراز عصارة المعدة الهاضمة، بالإضافة إلى تهيج المريء. تتسبب كل هذه العوامل سالفة الذكر في تفاقم أعراض إرتجاع المرئ.تجنب النوم بعد تناول الطعام مباشرة:يتسبب النوم بعد تناول الطعام في ارتداد أحماض المعدة الهاضمة إلى المرئ بكل سهولة، لذا ينصح بالتريث والانتظار لمدة ساعتين على الأقل بعد تناول الطعام، مع ضرورة إستخدام وسائد إضافية عند النوم لتجنب ارتداد أحماض المعدة.تجنب السمنة:تشكل السمنة وزيادة وزن الجسم ضغطا إضافيا على المعدة، كما تتسبب السمنة كذلك في بعض التغيرات الهرمونية بالجسم، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تفاقم أعراض ارتجاع المريء، وبناء عليه ينصح بالحفاظ على وزن الجسم ضمن المعدلات الطبيعية الصحية.أفضل علاج طبيعي للكحة عند الأطفال.. أبرزها الليمون بالعسلعلاج الزغطة للكبار في وقت قياسي وبطرق غير تقليديةتحذير من مريء باريتفي حالة عدم علاج ارتجاع المريء وإهماله لسنوات يمكن أن يسبب الإصابة بـ"مريء باريت"، وهو حدوث تغيرات وتحول في الأنسجة المبطنة للمريء نتيجة للتلف الناتج عن حمض المعدة عند مروره في المريء، وترتبط هذه التغييرات بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء.ولا يسبب مريء باريت أي أعراض، وتكون الأعراض التي يعاني منها المريض عمومًا بسبب ارتجاع المريء، وقد تشمل:- حرقة متكررة في فم المعدة.- صعوبة بلع الطعام.- ألمًا في الصدر، وهو أقل شيوعًا.