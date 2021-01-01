طريقة تنظيف وعمل الكابوريا



تنظيف وعمل الكابوريا تنظيف وعمل الكابوريا



الكابوريا هي أحد أنواع الحيوانات التي تنتمي إلى فصيلة قصيرات الذنب، وتشتهر بشكل أساسي في المناطق الاستوائية، ولعل أهم ما يميزها هو قوامها الطري، ومذاقها اللذيذ، وبإمكانية طهوها بمختلف الطرق، ويلجأ الكثير من الأفراد إلى شرائها منظفة من الأسواق، إلا أنه يمكن تنظيفها في المنزل بخطوات سهلة سنذكرها في هذا الموضوع كما سنذكر طريقة طبخها.



ـ أولًا طريقة تنظيف الكابوريا:



غسل الكابوريا تحت الماء الجاري جيدًا للتخلص من الأوساخ والفضلات الموجودة عليها، فصل أيديه عن بعضها البعض، إزالة الطبقة السفلى الموجودة على جسمه بواسطة سكينة حادة، وذلك لاحتوائها على الرمال، إعادة غسل الكابوريا بالماء جيدًا للتخلص من الأتربة العالقة عليها، وضع الكابوريا في مصفاة ناعمة للتخلص من الماء الزائد.

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ـ ثانيًا طريقة عمل الكابوريا:كيلوجرام من الكابوريا المنظفة، والمغسولة.ثلاثة أعواد من الكرفس المقطع إلى قطع صغيرة.عشر ملاعق صغيرة من عصير الليمون.كوب من الماء.فصان مدقوقان من الثوم.بصلة صغيرة مفرومة فرمًا ناعمًا.ملعقتان صغيرتان من الملح، والكمون.طريقة التحضير:وضع البصل، والثوم، والكابوريا، والملح، وعصير الليمون، والكمون في وعاء والخلط، تسخين الماء في قدر على النار، ثم إضافة الكرفس والتحريك، إضافة خليط الكابوريا وتركه مدة ثلث ساعة أو حتى ينضج تمامًا.ـ ثالثًا طريقة عمل الكابوريا بالخضار:المكونات:٢ كيلوجرام من الكابوريا المنظفة، والمغسولة.نصف كوب من كل من: الخل، والماء.عصير ليمونتين.حبة مقطعة إلى دوائر من الفلفل الرومي الملون، والبصل.جزرة كبيرة مبروشة.حبتان من البندورة مقطعتان إلى دوائر.ملعقتان صغيرتان من الخردل، والثوم المدقوق.ملعقة صغيرة من كلٍ من: الكاري، والملح، والفلفل الأسود، والكمون.رشة من البقدونس المفروم.طريقة التحضير:وضع الماء، والخل، والكابوريا في وعاء والخلط، ثم ترك الخليط جانبًا، ثم قومي بوضع الخردل، والثوم، والجزر، والفلفل الرومي، والبصل، وعصير الليمون، والكابوريا، والتوابل في قدر على النار والتحريك.قومي بتغطية الخليط وتركه على نار هادئة مدّة ثلث ساعة أو حتى تنضج الكابوريا، قومي برفع الكابوريا عن النار، وسكبها في طبق للتقديم، وتزيينها بالبقدونس.