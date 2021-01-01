علاج النقرس بالأعشاب الطبيعية.. وبدون أدوية



علاج النقرس علاج النقرس

النقرس من الأمراض التي تسبب آلام شديدة في مختلف مفاصل الجسم، ومرض النقرس ينتج عن زيادة مستويات حمض اليوريك في الجسم، وعند الإصابة بمرض النقرس، يبحث المريض عن علاج النقرس، ومعظم من يبحثون عن علاجه؛ يفضلون البحث عن علاج النقرس بالاعشاب الطبيعية؛ لأنها لا تترك آثارا سلبية على الجسم، وأكثر أمانا من المواد الكيميائية.



وقالت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، إن أسباب زيادة مستويات حمض اليوريك، تختلف ما بين أسباب وراثية، وأخرى خارجية، مثل إدمان الكحول، والإكثار من تناول بعض العناصر الغذائية.





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علاج النقرس من الطبيعةوأضافت الدكتورة تيفني أن هناك العديد من الأطعمة والأعشاب التي يمكن من خلال تناولها بانتظام السيطرة على معدلات حمض اليوريك بالجسم، وعلاج النقرس، والتي توضحها في السطور التالية.منتجات الألبان قليلة الدسمبالإضافة إلى الكالسيوم والبروتين التي نحصل عليها من منتجات الألبان، فالحليب الخالي من الدسم واللبن قليل الدسم، كلها مواد غذائية تحتوي على حمض "الأروتيك"، الذي يقلل من امتصاص حمض اليوريك، ويحمي من أضراره.النشا والأليافالأطعمة التي تحتوي على مادة تسمى "البيورين"، تزيد من حمض اليوريك. ولذلك يفضل تناول الأطعمة النشوية التي تحتوي على كميات قليلة من البيورين، كالحبوب والبطاطس والموز.أما بالنسبة للألياف، فإنها تمتص حمض اليوريك، وتطرده من الجسم، وتشمل الأطعمة الليفية الفواكه والخضار والخضر الورقية.الكريز والتوتهذه الفواكه تحتوي على مواد كيميائية مثل "الأنثوسيانين"، وهو نوع من الفلافونويدات، التي تساعد في الحد من حمض اليوريك بالجسم، على ان يتم تناولها بانتظام.المياهما يقرب من 70٪ من جسم الإنسان يتكون من الماء، لذلك كل ما يتعلق بصحة الإنسان يعتمد على شرب المزيد من الماء.عليك تناول مالا يقل عن 8 أكواب في اليوم، يقلل من حمض اليوريك بالجسم.زيت الزيتونفيتامين E الموجود بزيت الزيتون، يقلل من حمض اليوريك، وكذلك الأحماض الدهنية الموجودة بزيت الزيتون.بيكربونات الصوداالمعروف باسم "صودا الخبز"، وهو مادة قلوية تعمل على تحييد حمض اليوريك ويجعله يمر من خلال الكلى بسهولة، ويمكن استخدامه عن طريق إذابة نصف ملعقة صغيرة منه في كوب من الماء، وشرب أربعة أكواب منه يوميا لمدة أسبوعين.ملاحظة هامة: هذا العلاج ليس للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ولا ينبغي أن يؤخذ بانتظام.الليمونهناك مفاهيم خاطئة شائعة تشير إلى أن الليمون حمضي، وهذا جزء من الحقيقة، ولكن عندما يدخل عصير الليمون في الجهاز الهضمي فإنه يظهر خصائص قلوية، وبالتالي يساعد في تحييد حمض اليوريك.كل ما عليك القيام به هو وضع عصير الليمون في الماء الدافئ وشربه في الصباح.