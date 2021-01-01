3 أعراض رئيسية للإصابة بمرض السكر عند الأطفال



مرض السكر عند الأطفال مرض السكر عند الأطفال



سكر الأطفال أحد أنواع الإصابة بمرض السكر حيث يتعرض الأطفال في أعمار مختلفة للإصابة بالمرض ويظل مصاحب لهم طوال الحياة ويرجع السبب الرئيسي لسكر الأطفال هو حدوث خلل في جهاز المناعة.







وهناك أعراض لمرض السكري عند الأطفال يجب على كل أم أن تدركها جيدا لتكتشف مدى إصابة طفلها بالمرض وغالبية إصابات السكر لدى الأطفال تكون من النوع الأول ومن أهم أعراض الإصابة بالسكر لدى الأطفال:

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١- فقدان الوزن٢- شرب المياه بكثرة٣- التبول بكثرة لا إرادياونصح أطباء أمراض السكر أنه يجب عند زيادة تلك الأعراض إجراء تحاليل السكر للطفل منها تحليل دم وسكر صائم وفاطر للكشف والعلاج المبكر ومنع وصول الطفل لمرحلة غيبوبة السكر.وأوضحوا أن السكر لدى الأطفال ليس له عمر معين للظهور بل يمكن أن يظهر لدى الطفل من عمر عام حتى ١٧ عاما وعدم قدرة البنكرياس على إفراز الأنسولين.من جانبها أكدت الدكتورة رشا طريف أستاذ طب الأطفال والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس أن الأهل يجب عليهم ملاحظة أعراض الإصابة بالسكر لدى الأطفال منها التبول بكثرة وشرب المياه بكثرة أو أي سوائل أخرى.وأشارت إلى أن الطفل المصاب بالسكر تكون مناعته ضعيفة لذا يتعرض للتعب والإعياء باستمرار بجانب فقدان الوزن رغم تناول الأكل وفي البنات تظهر أعراض الإصابة بالتهابات في المهبل.أماكن ومواعيد حملة التطعيم ضد شلل الأطفالطرق الوقاية من شلل الأطفال.. وجهود الدولة في القضاء عليه|فيديووأوضحت أن النوع المنتشر بين الأطفال المصابين بالسكر هو النوع الأول وسببه خلل في جهاز المناعة وهو مرض مناعي وليس وراثي وعلاجه الوحيد هو الأنسولين وبدأ مؤخرا يظهر النوع الثاني لدى الأطفال بسبب السمنة.