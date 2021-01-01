طريقة عمل الكريب بالفراخ في البيت من مطبخ الشيف آسيا

طريقة عمل الكريب بالفراخ
طريقة عمل الكريب بالفراخ في البيت من الطرق التي يعشقها الجميع، والكريب بالفراخ من الاكلات التي يقبل على شرائها جاهزة الجميع، ولكن الكثير من ستات البيوت يفضلن عمل مختلف الأكلات في البيت؛ حفاظا على صحة أفراد الأسرة.
الكريب بالفراخ زي المحلات
وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكريب بالفراخ، في البيت، كأشهر المطاعم التي تقدم الكريب، لتسعدي أفراد أسرتك.
المكونات:
مقادير فاهيتا الفراخ:
نصف كيلو شرائح صدور فراخ
بصلة مفرومة ناعم
نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم
ملعقتين كبار زبادي
عصير ليمونة
بابريكا
جنزبيل
بهارات دجاج
قرفة
حبهان مطحون
ملح وفلفل
بصلة شرائح
فلفل ألوان
مشروم شرائح طازج
مقادير الكريب:
3 بيضات
كوب ونصف دقيق
كوب حليب
رشه فلفل
جبنه موتزريلا
مايونيز
الطريقة:
تتبل الدجاج بالزبادي والبصل المفروم والثوم والبهارات، وتنقع بها لمدة يوم كامل.
في طاسة ساخنة مانعة للالتصاق، نضع الفراخ وتقلب حتى النضج.
ثم نضيف البصل والفلفل الألوان والمشروم، وتقلب جيدا لمدة خمس دقائق، حتى تمام النضج.
في الخلاط نخلط البيض والدقيق والحليب، حتى يصبح خليط ناعم.
نسكب قليلا من الخليط في طاسة ساخنة مانعة للالتصاق، لمده 30 ثانيه، ثم نقلب على الجهه الأخرى.
وهكذا حتى تنتهي الكمية.
نأخذ واحدة من الكريب، وندهنه بالمايونيز ونضع الجبنه ثم الفاهيتا، ونلف الكريب ونضعه على طاسه او جريل ساخن، لتسيح الجبنه وتمسك كل المكونات في بعض وتقدم.
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