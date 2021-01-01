دهون الكبد أحد أهم أمراض التي تصيب الكبد وتبدأ بمرحلة الدهون ثم تتحول إلى التهاب في الكبد ثم تليف الكبد وتصل إلى سرطان الكبد في حالة إهمال العلاج من البداية لمرض دهون الكبد.
وقال الدكتور محمد نبيل أستاذ الكبد والجهاز الهضمي إنه يوجد عدة أعراض تظهر على المصاب بدهون الكبد منها وجود السمنة والوزن الزائد للجسم وألم مستمر في الجانب الأيمن ناحية الكبد.
وكشف عن طرق تشخيص الإصابة بدهون الكبد من خلال إجراء فحص السونار وتحليل وظائف الكبد وتحليل دهون الدم كاملا والفيروسات الكبدية.
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التعليقات على علاج دهون الكبد.. ونصائح مهمة للمرضى
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