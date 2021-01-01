علاج دهون الكبد.. ونصائح مهمة للمرضى

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علاج دهون الكبد

دهون الكبد أحد أهم أمراض التي تصيب الكبد وتبدأ بمرحلة الدهون ثم تتحول إلى التهاب في الكبد ثم تليف الكبد وتصل إلى سرطان الكبد في حالة إهمال العلاج من البداية لمرض دهون الكبد.

وقال الدكتور محمد نبيل أستاذ الكبد والجهاز الهضمي إنه يوجد عدة أعراض تظهر على المصاب بدهون الكبد منها وجود السمنة والوزن الزائد للجسم وألم مستمر في الجانب الأيمن ناحية الكبد.

وكشف عن طرق تشخيص الإصابة بدهون الكبد من خلال إجراء فحص السونار وتحليل وظائف الكبد وتحليل دهون الدم كاملا والفيروسات الكبدية.

تشخيص دهون الكبد

وأوضح أن أحدث طرق تشخيص دهون الكبد هو فحص جهاز الفيبروسكان.

ووجه نبيل مجموعة من النصائح للحماية من دهون الكبد منها تقليل تناول النشويات والسكريات وتجنب المعجنات والفطائر لأنها تتحول إلى دهون تتراكم على الكبد.

ونصح مريض دهون الكبد بتقليل وزنه لأن خفض الوزن يعتبر ٨٠% من العلاج وعلاج الدهون الثلاثية العالية وضبط نسبة الكوليسترول، وكذلك ضبط السكر لمريض السكر وممارسة الرياضة بانتظام.
وأضاف أن علاج دهون الكبد يتوقف على مرحلة الإصابة لافتا إلى أن التدخل بالأدوية يكون في مراحل متأخرة، ويتم متابعة المريض شهريا.

المصدر: vetogate

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