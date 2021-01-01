

ما هي أعراض الاكتئاب الحاد.. وطرق العلاج؟ ما هي أعراض الاكتئاب الحاد.. وطرق العلاج؟

الاكتئاب من الأمراض الصعبة التي تصيب النفس والجسم، وهو من الأمراض التي تؤثر على الحالة النفسية على المريض، وعلى قدرته على مواصلة حياته بشكل طبيعي، وغالبا ما يميل مريض الاكتئاب إلى العزلة.



ويؤثر مرض الاكتئاب على طريقة التفكير، فالمريض يرى كل ما حوله محبطا ومخيبا للآمال، وتسيطر عليه نظرة اليأس والتشاؤم، وقد يصل الأمر مع البعض إلى حد الانتحار.



اكتشاف الإصابة بالاكتئاب

قال الدكتور أحمد مصطفى استشاري الطب النفسي، إن الاكتئاب الحاد يسبب حالة من الحزن الشديد وعدم الإحساس بأي متعة حياتية بالصورة التي كانت تسعدك من قبل، مع أعراض أخرى مصاحبة، لمدة تزيد عن أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع متتالية، بدرجة تكفى لجعلك لا تستطيع القيام بنشاطاتك وواجباتك الوظيفية أو الأسرية أو الاجتماعية بصورة كافية.

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وأضاف الدكتور أحمد مصطفى أن الاكتئاب الحاد ليس علامة ضعف، أو دليل على شخصية سلبية أو غير سوية، إنما هو مشكلة صحية عامة، وحالة مرضية طبية قابلة للعلاج في الأغلب الأعم.اعراض الاكتئاب الحادوأوضح الدكتور أحمد أهم أعراض الاكتئاب الحاد، فتجد المكتئب يشعر بأنه دائما أو أغلب الوقت حزين وسيئ المزاج، مع إحساسه بعدم قيمة وأهمية الحياة، حتى الأمور التي كانت تسعده من قبل، لم تعد تسعده، وقد يكون ذلك كله مصحوبا بشعور شديد بالذنب وفقدان الأمل في أي شيء وأفكار سوداوية وسلبية قد تؤدى في النهاية إلى التفكير في الموت بكثرة ومحاولة الانتحار، التي قد تحدث في الحالات الشديدة في حالة عدم الإسراع بالعلاج.أعراض جسديةوتابع أن هناك أعراض جسدية للاكتئاب الحاد، مثل الشعور بالإجهاد المستمر ونقص الطاقة، و الأرق في النوم وخاصة في الصباح الباكر، وفى حالات أخرى يحدث العكس على شكل كسل ونوم لفترات طويلة كنوع من الهروب من الواقع وكذلك تتغير الشهية للطعام وكذلك الوزن، وبعض مرضى الاكتئاب بعكس ما هو متوقع، تزداد شهيتهم للأكل، ولكن البعض الآخر تقل شهيتهم للأكل، مما يعنى أن زيادة الوزن أو نقصانه خلال فترة وجيزة ودون تعمد من الشخص، قد تكون أحد مؤشرات اضطراب المزاج والاكتئاب.وأشار الى أنه تكون هناك قبلها مؤشرات تحذيرية لذلك، مثل الحديث عن الموت والانتحار بكثرة، تهديد الآخرين، مع وجود سلوك عنيف في التعامل مع غيره وازدياد أعراض الاكتئاب عليه بصورة ملحوظة، وانعزاله عن الحياة والواقع وعندها يجب ألا نستخف بهذه الحالة والتوجه للطبيب النفسى في أسرع وقت.ومن الأعراض المهمة أيضا، فقدان القدرة على التركيز والتردد في اتخاذ القرار، والعزوف عما كان يمتعه حتى العلاقة الجنسية التي كانت ممتعة له، وفى النهاية قد يمثل الاكتئاب تهديدا لحياة الإنسان المكتئب، ويسبب انتحاره.وحذر استشاري الطب النفسي من التأخير أو عدم البدء في علاج مرض الاكتئاب، عندما تجتمع كل هذه الأعراض قد يؤخر في العلاج، وقد تتزايد الأعراض النفسية والعضوية، مما يؤدى للتأثير السلبى على الأداء الوظيفى والاجتماعى للشخص وابتعاده حتى عن هواياته التي كان يحبها.