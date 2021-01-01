حقيقة اشتباك الجيش الأردني ودورية إسرائيلية | تفاصيل

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اشتباكات بين الجيشين الأردني والإسرائيلي على الحدود.. تصدرت هذه الكلمات أنباء جرى تداولها من قبل وسائل إعلام إسرائيلية، تفيد نشوب اشتباكات مسلحة بين عناصر من الجيشين الأردني والإسرائيلي على الحدود الفاصلة خلال الساعات الماضية.



موقع واللا العبري نشر صباح اليوم، أن جنديا بالجيش الأردني الهاشمي، أطلق النار على جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود المشتركة.



وأكد نقلا عن مصدر عسكري إسرائيلي، أن جنود إسرائيل امتنعوا عن الرد عليه بطلقات نارية، إلا أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق.

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العسكري الإسرائيلي أشار إلى أن جندي الجيش الأردني، شعر بجنود من جيش الاحتلال خلال قيامهم بدوريات على الحدود الأردنية، وأطلق الرصاص الحي عليهم.كما قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوة عسكرية أردنية أطلقت النار في الهواء بالقرب من منطقة المثلث الحدودي بين إسرائيل والأردن وسوريا.بدوره جاء الرد الأردني على لسان مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة، موضحًا أن قوات الجيش الأردني اشتبهت بعملية تهريب في منطقة المثلث الحدودي الأردني السوري الإسرائيلي، والتي تعرف باسم منطقة وادي قليد.وأضاف أن نشامي حرس الحدود للمنطقة العسكرية الشمالية، أطلق أعيرة نارية للتأكد من خلو المنطقة من مهربين وهو إجراء يومي اعتيادي في مثل هذه الحالات، للمحافظة على أمن وسلامة الحدود.وتابع وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، أنه خلال إطلاقه الأعيرة النارية تصادف مرور دورية إسرائيلية في الطرف المقابل أثناء الاشتباه، وبعد انتهاء التعامل مع الموقف تابعت الدورية حركتها داخل حدودهم وباتجاه العمق الإسرائيلي دون حدوث أي احتكاك.وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنها مستمرة بالتأكيد على كل تشكيلاتها ووحداتها بتطبيق قواعد الاشتباك، بأعلى درجات الحسم والحزم، وبما يضمن سلامة واستقرار وأمن المملكة وحدودها.