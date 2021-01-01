علماء يكتشفون سر "أوميكرون".. يتكاثر 70 مرة أسرع من "دلتا"

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صورة الخبر: أوميكرون
أوميكرون

أظهرت دراسة أجراها علماء من هونغ كونغ أن متحور كورونا "أوميكرون" يصيب ويتكاثر في القصبات الهوائية بمعدل 70 مرة أسرع، مقارنة بمتحور"دلتا" وفيروس كورونا الأصلي "سارس – كوف – 2" .

وقال بيان أكاديمي بهذا الشأن: "أظهرت دراسة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة هونغ كونغ (HKUMed) البيانات الأولى حول كيفية إصابة (أوميكرون)، المتحور الجديد المثير للقلق، للجهاز التنفسي البشري. وقد وجد العلماء أن المتحور(أوميكرون) يصيب ويتكاثر في الشعب الهوائية البشرية أسرع 70 مرة من متحور (دلتا) وفيروس كورونا الأصلي (سارس – كوف – 2)، وهو ما قد يفسر سبب انتقال (أوميكرون) من شخص إلى شخص أسرع من السلالات المتحورة السابقة".

ورصدت هذه الدراسة أيضا أن الإصابة بـ "أوميكرون" في الرئتين تكون أقل بكثير من الإصابة بفيروس كورونا الأصلي(سارس – كوف – 2)، وهذا ما يرى العلماء أنه قد يكون مؤشرا على انخفاض شدة المرض عند الإصابة بسلالة أوميكرون".

المصدر: نوفوستي

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