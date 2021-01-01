الأمن يكشف تفاصيل "اختطاف" ابنة دبلوماسي كبير

كشفت قوات الأمن المصرية تفاصيل قصة "أختطاف" نجلة دبلوماسي كبير تابع لإحدى الدول في منطقة الدقي بالجيزة.
وأفادت التحريات أن الطفلة لجأت إلى حيلة ماكرة، خوف من عقاب والدها حال فشلها في أداء الامتحان دفعها لاختلاق واقعة خطفها وسرقتها بالدقي، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
وتلقى ضباط الجيزة بلاغا من دبلوماسي إحدى الدول بتعرض ابنته للخطف وسرقة قرطها الذهبي، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من خلال مراجعة مداخل ومخارج العقار محل الواقعة فضلا عن فحص كاميرات المراقبة التي تغطي محل إقامة الدبلوماسي وأسرته.
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