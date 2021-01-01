تحرك عاجل من وزارة الداخلية بعد عرض فيديو مثير للجدل

أعلنت وزارة الداخلية المصرية تحركها بشكل عاجل، بعدما عرض أحد الإعلاميين فيديو يظهر استهتار بعض الشباب على الطرق الرئيسية بمنطقة الشيخ زايد.
وعرض برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة "الحياة"، فيديو يظهر استهتار عدد من الشباب على الطرق الرئيسية بمنطقة الشيخ زايد، وتعريض حياتهم وحياة الغير للخطر، حيث يظهر مجموعة منهم، وسيارة أحدهم تسحبهم.
وطالب الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم البرنامج، متابعيه، أن يشاهدوا هذا الفيديو، الذي صوره بنفسه، قائلا: "اتفرجوا وبصوا ولادكم بيعملوا ايه، بصوا لولادكم اللي أنتوا جايبولوهم عربيات، خارجين مساء في عرض الطريق، بيعرضوا نفسهم للموت إزاي، الفيديو ده أنا اللي مصوره بإيدي من عربيتي".
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