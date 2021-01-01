فيديوجراف.. أمطار لمدة 6 أيام.. هيئة الأرصاد تعلن حالة الطقس الفترة المقبلة



أمطار لمدة 6 أيام أمطار لمدة 6 أيام



اعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الـ 6 أيام القادمة، فإنه يشهد فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وجنوب الدلتا أيضا.



اكدن هيئة الارصاد ان الأحوال الجوية تشهد اعتبارا من هذا الاسبوع وحتى السبت القادم انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 2 لـ 4 درجات مئوية.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.