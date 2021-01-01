9 أطعمة صحية غنية بأحماض أوميجا 3 وفيتامين د



أطعمة صحية غنية بأحماض أوميجا أطعمة صحية غنية بأحماض أوميجا





9 أطعمة غنية بأحماض اوميجا 3 الدهنية وفيتامين د يمكن أن تقلل بشكل كبير من التهاب اللثة وتساعد على الحفاظ على صحة الأسنان إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث ..



1-الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د. إن تناول هذه العناصر الغذائية يقلل بشكل كبير من التهاب اللثة ويساعد على الحفاظ على صحة الأسنان واللثة.

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2- البيضمصدر كبير لفيتامين د الذي يساعد في امتصاص الجسم للكالسيوم بما في ذلك الأسنان. يساعد الكالسيوم في الحفاظ على أسنان صحية.كما أن البيض غني بالفوسفور والفيتامينات (أ ، ج) التي تساعد في الحفاظ على صحة اللثة.3. الجزرالجزر يقوي طبقة المينا ويحمي اللثة من التلف البكتيري بسبب وجود مكونات مثل مضادات الأكسدة وفيتامين أ وفيتامين ج.كيف تؤثر السجائر الإلكترونية على صحة القلب و الأسنان؟كل ما تريد معرفته حول وجع الأسنان وطرق علاجه4. البصليُظهر البصل نشاطًا مضادًا للبكتيريا و تشير إحدى الدراسات إلى أن مستخلص البصل يؤثر على الخلايا البكتيرية في الفم. ومن المعروف أيضًا أن المستخلص يظهر تأثيره لمدة 48 ساعة.5. الثوميُعرف الأليسين الموجود في الثوم الطازج المقطع أو المفروم بخصائصه العلاجية فهو يمنع نمو بكتيريا الفم ، ويخفف من أمراض الأسنان المختلفة.6. الخياريعد الخيار من بين تلك الخضروات التي تساعد في الحفاظ على صحة الفم الجيدة. يساعد محتوى الماء في هذا الخضار على التخلص من الأحماض الموجودة في الفم جنبًا إلى جنب مع بكتيريا الأسنان الضارة.7. الكرنبهو أحد الخيارات الرائعة لصحة الفم و يحتوي على فيتامين سي والفوسفور والكالسيوم. تحافظ هذه المكونات على صحة اللثة والأسنان وتمنع حدوث هجوم بكتيري.8. السبانختحتوي الخضار الورقية مثل السبانخ على كمية عالية من النترات الغذائية.9. اللفت الأخضراللفت الأخضر غني بفيتامين C و K ويساعد في امتصاص الكالسيوم مما يجعل الأسنان قوية.