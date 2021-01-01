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صدمة جديدة في إفريقيا بسبب إصابات كورونا الثلاثاء 14/ديسمبر/2021 - 07:51 مامرأة تتلقى لقاحامرأة تتلقى لقاح كورونا في جنوب أفريقيا شارك



تلقت دول إفريقيا صدمة جديدة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحائها بنسبة 83% على أساس أسبوعي.





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كورونا في افريقياوذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنه تم الإبلاغ عما يصل إلى 196 ألف حالة جديدة في الأسبوع الماضي وذلك مقارنة بـ 107 آلاف حالة إصابة جديدة في الأسبوع السابق له.وقال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لأفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، إنه بينما يرتفع عدد الإصابات بسرعة أكبر من أي وقت مضى خاصة في جنوب أفريقيا فإنه يوجد هناك "تفاؤل حذر" بأن الموجة الرابعة ستؤدي إلى عدد أقل من حالات الوفاة وحالات مرضية أقل خطورة.ومن ناحية أخرى، قالت فلافيا سينكوبودج، أستاذة الصحة العامة بجامعة بريتوريا، إن مرضى فيروس كورونا المتعافين في جنوب أفريقيا هم في غالبيتهم من البالغين غير المطعمين.وكانت سجلت جمهورية جنوب إفريقيا بداية الاسبوع الجاري تراجعا في عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" في مقاطعة جاوتنج التي تعد أول بؤرة لتفشي "أوميكرون".اصابات أوميكرونوبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي 19018 حالة مقارنة بـ 22391 في اليوم السابق، وذلك نتيجة تسجيل تراجع الإصابات في مقاطعة جاوتنج.ولا تزال المقاطعة حتى الآن أكبر بؤرة لتفشي "أوميكرون" رغم تسجيل تراجع.وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا إن 507 أشخاص تم إدخالهم إلى المستشفيات للعلاج خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة بـ453 خلال اليوم السابق.وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات إلى 5344 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 20 مقارنة مع 22 قبل يوم.تحور أوميكرونوكانت أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تراقب التحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” لفهم أفضل الطفرات وكيفية تأثيرها على التشخيص والعلاج واللقاحات.وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنها تراقب من كثب الوضع لتقييم ما إذا كان متحور أوميكرون ينتشر بشكل أسرع، أو يسبب عدوى أكثر حدة، أو لديه مخاطر أكبر للعدوى مقارنة بـ المختلفين الآخرين.