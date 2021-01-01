علي غرار جورج قرداحي..وزير لبناني يتحدث من جديد عن الحرب في اليمن|فيديو



الحرب في اليمن الحرب في اليمن

لم تهدأ الأزمة السعودية اللبنانية على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي بشأن الحرب السعودية على اليمن، حتى تحدث وزير لبناني من جديد عن الحرب وتداعياتها.



وفي مقابلة تليفزيونية، قال وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، إن الحرب اليمنية، يجب أن تتوقف فورا بعيدا عن الجهة المنتصرة فيها.



الحاج حسن: الحرب اليمنية يجب ان تنتهي..#وزير_الزراعة#عباس_الحاج_حسن

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ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة اللبنانية فيديو لتصريحات الوزير التي قال فيها إن "الحرب اليمنية هي أكثر حرب يجب أن تنتهي اليوم لأسباب عديدة قد يكون الأبرز فيها أنه لا يمكن لأي إنسان أن يرى مئات الآلاف من القتلى ومئات آلاف المشردين.. مئات آلاف الجياع.. مئات آلاف الذين يبحثون اليوم عن أمل ولا يجدون ويقول إن الحرب يجب أن تستمر".وأضاف الوزير: "عندما كان في اليمن يمن، كنا نقول اليمن السعيد، اليوم أي توصيف يصلح له… بغض النظر مع من الحق أو على من وبغض النظر أين بدأت وأين تنتهي... صدقني التوصيف اليوم لا يعني شيئا علينا اليوم أن تقف الحرب اليمنية، ولينتصر من يشاء".وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "الحوثي "، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة الحوثي هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.https://twitter.com/i/status/1470622820300427266