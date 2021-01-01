

السلطات اليونانية تخلي 40 محطة مترو السلطات اليونانية تخلي 40 محطة مترو

السلطات اليونانية تخلي 40 محطة مترو بأثينا بعد بلاغ عن وجود متفجرات الثلاثاء 14/ديسمبر/2021 - 10:06 مأثينا تخلي 40 محطةأثينا تخلي 40 محطة مترو بعد بلاغ عن وجود متفجرات شارك



تسبب تحذير مجهول من وجود قنابل في خط مترو أثينا، في تعطيل خدمات المرفق لنحو ساعتين، اليوم الثلاثاء، مع عمليات إجلاء في المحطات وتعليق الخدمات.





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وصرحت الشركة المشغلة "ستاسي" أنها أخلت وأغلقت مركز التحكم الخاص بها وأكثر من 40 محطة على خطي المترو بناء على أوامر الشرطة، بما في ذلك الخدمات إلى مطار أثينا الدولي، حسبما ذكرت "فرانس برس".جاءت هذه الخطوة استجابة لاتصال من مجهول لبوابة إخبارية يونانية، أفاد بوضع عبوات ناسفة في مركز مترو الأنفاق سينتاجما ومحطة موناستيراكي المجاورة، بالقرب من حي بلاكا السياحي بالعاصمة اليونانية.وذكرت وكالة الأنباء اليونانية الحكومية "آنا"، إن الخدمات استؤنفت بعد تفتيش أجراه ضباط في فرق المفرقعات بالشرطة وباستخدام كلاب بوليسية.جدير بالذكر ضبطت جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة برئاسة عصام محمدين مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة، داخل حقائب راكب مصرى قادم من أثينا، وتم تحرير محضر بالواقعة.وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من أثينا، تم الاشتباه في أحد الركاب المصريين القادمين من اليونان، بتفتيش حقائبه فتبين وجود 300 قرص ريهابنول "أبو صليبة" مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه.قرر جمال عبد الفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر تهرب جمركي.