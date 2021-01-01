طريقة عمل مربى الفراولة في البيت | فيديو



مربى الفراولة مربى الفراولة

طريقة عمل مربى الفراولة من أصناف المربى التي تحاول كل ست بيت أن تجيد عملها في البيت، بدلا من شراءها، ولأن الفراولة من الفواكه الشتوية اللذيذة، والتي يعشقها الكثيرين، خاصة الأطفال الصغار، فهذا هو الوقت المناسب لإجادة طريقة عمل مربى الفراولة، خاصة أنها تتمتع بقيمة غذائية عالية، فيمكنك عمل كميات من مربى الفراولة، وتخزينها في البيت؛ ليتناولها أفراد أسرتك طوال العام، للتوفير في الميزانية بشكل كبير، بدلا من شرائها جاهزة.



ومن خلال الفيديو التالي، نستعرض طريقة عمل مربى الفراولة باحترافية، كأشهر ماركات المربى الجاهزة، مع إمكانية تخزينها لمدة عام كامل.



ويقدم الفيديو طريقة عمل المربى بالاستعانة بكيس من الجيلي، وهو سر عمل المربى في البيت كالجاهزة، فهو الذي يمنحها القوام الثقيل الذي يشبه الجاهزة، إلى جانب اللون الأحمر القاني المميز لمربى الفراولة.

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وإضافة ذرة من ملح الليمون هو سر تخزينها لمدة عام كامل، فملح الليمون مادة حافظة طبيعية، إلى جانب إضافة عصير نصف ليمونة، حتى تتماسك أيضا الفراولة.وبالنسبة لمقدار السكر بالنسبة لمربى الفراولة، فلكل كيلو فراولة، يضاف نصف كيلو من السكر، وهو المقدار المعتدل، والذي يعطي طعما لذيذا، كالجاهزة تماما.بعد تنظيف الفراولة وغسلها جيدا، تقطع حسب الرغبة لقطع صغيرة، ويوضع عليها السكر، وتوضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات، وتصل إلى ليلة كاملة.بعد ذلك ترفع الفراولة بالسكر على النار، وعندما تصل إلى درجة الغليان، نجعل النار هادئة، حتى لا تفور.نلاحظ تكون "ريم" أبيض على السطح، يتم التخلص منه أولا بأول، ثم نضيف عصير الليمون والذي يساعد على تماسك قوام مربى الفراولة، ثم ملح الليمون والذي يقوم بدور المادة الحافظة التي تساعد على الاحتفاظ بمربى الفراولة لمدة عام كامل.وعندما يمر نصف ساعة، نضيف كيس جيلي الفراولة، مع التقليب المستمر؛ حتى يذوب تمام الذوبان، وسنلاحظ احمرار لون مربى الفراولة، كالجاهزة بالضبط، ثم نرفعها عن النار.ونتركها لتبرد قليلا، ثم نضعها في البرطمانات، على أن تكون نظيفة وجافة تماما، وعندما تبرد تماما نضعها في الثلاجة؛ ليتماسك قوامها، وتكون صالحة للأكل.