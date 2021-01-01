

طريقة عمل السبانخ طريقة عمل السبانخ



السبانخ من الأطباق الرئيسية على السفرة المصرية خلال فصل الشتاء، وتحرص كل ست بيت أن تقدمها لأفراد أسرتها خلال هذا الفصل البارد؛ لما يؤكد عليه الأطباء وخبراء التغذية من قيمتها الغذائية العالية، وأهميتها للصحة.



وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل السبانخ، بوصفة جديدة وغير تقليدية، وهي فتة السبانخ بالزبادي وزيت الزيتون.



المكونات:

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500 جرام لحم مفرومكيلو سبانخ مفرومة4 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومةحبة بصل مفرومملعقة صغيرة بهارات2 ملعقة كبيرة زيت زيتون2 كوب خبز شامي مقطع ومحمصملعقة صغيرة ملحملعقة صغيرة فلفل أسودملعقة كبيرة ثوم مفرومكوب زبادي½ كوب طحينة4 ملعقة كبيرة عصير ليمون¼ كوب صنوبر مقلي¼ كوب حب رمانطريقة التحضير:* ضعي زيت الزيتون على النار، ثم ضيفي البصل والثوم وشوحيهم، ثم ضيفي اللحمة المفرومة وتبليها بالملح والفلفل.* ضيفي السبانخ والكزبرة على اللحمة، وشوحيها جيدا.طريقة تحضير الصوص:* ضعي الثوم والطحينة على الزبادي، وقلبيهم جيدا، ثم ضيفي الليمون وتبليها بالملح والفلفل.* في طبق التقديم ضعي العيش المقلي، ثم ضيفي طبقة من السبانخ باللحمة، ثم ضيفي صوص الزبادي.وزينيها باللوز والصنوبر والرمان وقدميها ساخنة.طريقة عمل السبانخ بالكريمة والبروكليوتقدم الشيف آسيا وصفة أخرى لعمل السبانخ، وهي شوربة السبانخ بالكريمة والبروكلي، لذيذة وقيمتها الغذائية عالية.المكونات:٥٠٠جرام سبانخ طازجة (يمكنك استخدام المجمّدة)رأس بروكلي صغيرحبة بصل أحمر، مفرومفصين ثوم، مدقوقين٤ أكواب مرق دجاج١/٢ كوب كريمة الطبخملعقتين كبيرتين زبدة١/٢ ملعقة صغيرة جوزة الطيببشر ليمونةملعقة صغيرة ملح١/٢ ملعقة صغيرة فلفل اسود١/٤ كوب جبن بارميجان مبشورطريقة التحضير:يشوح البصل والثوم في الزبدة بوعاء عميق.تضاف السبانخ، ثم يقلب الكل على نار هادئة.في هذه الاثناء يطحن البروكلي مع الجبن البارميجان في محضرة الطعام.يضاف مزيج البروكلي والجبن للوعاء، ويقلب الكل مع اضافة بشر الليمون.يتم إضافة المرق تدريجيا مع التقليب، ثم يغطى القدر ويترك على نار هادئة مدة ١٣ دقيقة.يطحن الكل باستخدام المطحنة الكهربائية، ثم يعاد القدر على النار.تضاف الكريمة، ويتبل الكل بالملح والفلفل وجوزة الطيب.تقدم الشوربة بالهنا والشفا.