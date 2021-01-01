طريقة عمل السبانخ
السبانخ من الأطباق الرئيسية على السفرة المصرية خلال فصل الشتاء، وتحرص كل ست بيت أن تقدمها لأفراد أسرتها خلال هذا الفصل البارد؛ لما يؤكد عليه الأطباء وخبراء التغذية من قيمتها الغذائية العالية، وأهميتها للصحة.
وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل السبانخ، بوصفة جديدة وغير تقليدية، وهي فتة السبانخ بالزبادي وزيت الزيتون.
المكونات:
500 جرام لحم مفروم
كيلو سبانخ مفرومة
4 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة
حبة بصل مفروم
ملعقة صغيرة بهارات
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 كوب خبز شامي مقطع ومحمص
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
كوب زبادي
½ كوب طحينة
4 ملعقة كبيرة عصير ليمون
¼ كوب صنوبر مقلي
¼ كوب حب رمان
طريقة التحضير:
* ضعي زيت الزيتون على النار، ثم ضيفي البصل والثوم وشوحيهم، ثم ضيفي اللحمة المفرومة وتبليها بالملح والفلفل.
* ضيفي السبانخ والكزبرة على اللحمة، وشوحيها جيدا.
طريقة تحضير الصوص:
* ضعي الثوم والطحينة على الزبادي، وقلبيهم جيدا، ثم ضيفي الليمون وتبليها بالملح والفلفل.
* في طبق التقديم ضعي العيش المقلي، ثم ضيفي طبقة من السبانخ باللحمة، ثم ضيفي صوص الزبادي.
وزينيها باللوز والصنوبر والرمان وقدميها ساخنة.
طريقة عمل السبانخ بالكريمة والبروكلي
وتقدم الشيف آسيا وصفة أخرى لعمل السبانخ، وهي شوربة السبانخ بالكريمة والبروكلي، لذيذة وقيمتها الغذائية عالية.
المكونات:
٥٠٠جرام سبانخ طازجة (يمكنك استخدام المجمّدة)
رأس بروكلي صغير
حبة بصل أحمر، مفروم
فصين ثوم، مدقوقين
٤ أكواب مرق دجاج
١/٢ كوب كريمة الطبخ
ملعقتين كبيرتين زبدة
١/٢ ملعقة صغيرة جوزة الطيب
بشر ليمونة
ملعقة صغيرة ملح
١/٢ ملعقة صغيرة فلفل اسود
١/٤ كوب جبن بارميجان مبشور
طريقة التحضير:
يشوح البصل والثوم في الزبدة بوعاء عميق.
تضاف السبانخ، ثم يقلب الكل على نار هادئة.
في هذه الاثناء يطحن البروكلي مع الجبن البارميجان في محضرة الطعام.
يضاف مزيج البروكلي والجبن للوعاء، ويقلب الكل مع اضافة بشر الليمون.
يتم إضافة المرق تدريجيا مع التقليب، ثم يغطى القدر ويترك على نار هادئة مدة ١٣ دقيقة.
يطحن الكل باستخدام المطحنة الكهربائية، ثم يعاد القدر على النار.
تضاف الكريمة، ويتبل الكل بالملح والفلفل وجوزة الطيب.
تقدم الشوربة بالهنا والشفا.
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