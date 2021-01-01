اعرفى الطريقة الصحيحة لحفظ الأطعمة المطبوخة



حفظ الأطعمة المطبوخة حفظ الأطعمة المطبوخة

من الضروري حفظ الأطعمة المطبوخة في الثلاجة للمساعدة في وقف نمو البكتيريا ما يمنع تلف الطعام، ولكي يتسنى لربة المنزل الرجوع إليها وقت الحاجة خاصة الأم العاملة منهن، حيث إن حفظ الطعام في الثلاجة يضمن جودته وسلامته لأطول فترة ممكنة، ولكن الأمر لا يحدث بشكل عشوائي، إذ إنه يعتمد على قواعد محددة لحماية مأكولاتك من الفساد فضلا عن وقاية أفراد أسرتك من خطر التسمم الغذائي، وهذا ما أكده دكتور مجدى نزية رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية في حديثه لـ "اليوم السابع" موضحاً الطريقة السليمة في حفظ الأطعمة المطبوخة جيداً لأطول فترة ممكنة كما يلي.



عدم تسخين الطعام أكثر من مرة

الأفضل أن نقوم بعمل الأكل طازج بكمية محدودة، حتى لا نضطر إلى تسخينه مراراً وتكراراً لأنه من الخطأ أن نقوم بطهي كمية كبيرة من الغذاء ونضعها في الثلاجة لمدة طويلة حتى لا يحدث إحلال في بعض العناصر الغذائية بها وتحويلها لمكونات ضارة بالجسم.



تقسيم الطعام المطبوخ في أكثر من عبوة

وفي وقت الحاجة وإذا كنا مضطرين لطهى كمية كبيرة من الطعام وحفظه مطهيًا، فيتم تقسيمه إلى وجبات وتجميده في الفريزر بحيث يكون يكفي وجبة واحدة لكل مرة ولا نضعها بأكملها في كيس أو علبة واحدة ونجمدها ونخرجها ونقوم بتسخينها لأن إعادة التسخين والفك يعمل إحلال لمكونات الأكل ويتكون عليها مكونات أخرى ضارة جداً اثناء حفظ الطعام.



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فما هو الأفضل لعملية التخزين الأكياس أم العلب؟وشدد رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية على ضرورة التخزين بشكل جيد، موضحاً أن البلاستيك في الفريزر يعمل ترسيب وليس تجميد ويقوم بترسيب لبعض المواد الكيماوية يمكنها إفساد الأكل أو أن يتكون من خلاله مواد كميائية ضارة منه، فالافضل وأقل ضررًا هي الأكياس وليس العلب لأن العلب يوجد بها نسبة تصيب الأكل وتحدث ضرر في جزيئاته.وتابع عن الأفضل والأكثر أماناً في حفظ الأطعمة المطبوخة هي العلب الاستانلس الخالصة لأنه لا يتفاعل مع أي نوع أكل حتى وأن كان مطبوخًا.