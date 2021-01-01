اتيكيت التعامل مع الزوجة خلال المناسبات



اتيكيت التعامل مع الزوجة اتيكيت التعامل مع الزوجة



تشتكي الكثير من الزوجات مرارا وتكرارا من سوء معاملة زوجها لها خلال المناسبات العامة والاحتفالات، ما يجعل المرأة تفكر 100 مرة قبل أن تخرج من منزلها برفقة زوجها لحضور مناسبة ما، خوفا من أن تتعرض لموقف حرج من قبل زوجها أمام الموجودين وخاصة إذا كانت لا تعرفهم، لذا نقدم مع خبيرة الاتيكيت شاهندا شاور طرق التعامل الصحيحة مع زوجتك خلال المناسبات العامة والاحتفالات :





قولها شكلك حلو :



قبل الخروج من المنزل إذا أردت أن تعرب لزوجتك عن رأيك في ملابسها فعليك أن تبدي إعجابك بما ترتديه زوجتك بكلمات رقيقة وجميلة حتى تزيد من ثقتها في نفسها ولا تحزنها قبل الذهاب للمناسبة .



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افتح لها باب العربية :من الأمور الجميلة جدا التي يفعلها الرجل لخطيبته أو حبيبته قبل الزواج أن يفتح لها باب العربية حتى تركب أو تنزل منها كما يشد لها الكرسي الذي ستجلس عليه إذا ذهبا لتناول العشاء في مطعم ما، أو حضرا حفل زفاف سويا، فهذه الأفعال لها تأثير السحر على المرأة، ولكن بمجرد أن زواجهما لا يفعلها الزوج مطلقا رغم أهميتها البالغة في اتيكيت التعامل مع الجنس اللطيف.ما تسيبهاش تمشي لوحدها :من أصول فن التعامل مع المرأة في الأماكن العامة عموما وليس الاحتفالات والمناسبات فقط، ألا تترك زوجتك تمشي بمفردها في الطريق، وتمشي أنت أمامها أو بعيدا عنها، بل يجب عليك أن تسير على خطوتها وتكون بجوارها تماما.امسك ايديها :من الضروري أن يراعي الرجل مسك يد زوجته دائما، حتى تشعر بالأمان والاطمئنان خصوصا لو مناسبة أو احتفال لا تعرف الموجودين فيه، لأن شعورها بالغربة يؤثر نفسيا عليها ويجعل "مودها" يتغير للأسوأ.عرفها للناس بـ "حبيبتي" :من الضروري جدا عند وجود أشخاص لا يعرفون زوجتك أن تعرفها عليهم بـ "حبيبتي فلانة" أو حتى " زوجتي فلانة" لكن إياك أن تقول لهم " أم العيال" أو "أم فلان" من باب الإتيكيت، فلا تجعلها تشعر أنها موجودة في حياتك لمجرد أنها أم أولادك فقط بل هي في حبيبتك وزوجتك في المقام الأول ووجودها في حياتك أكبر من مجرد أنها تنجب لك الأطفال.تحدث معها بلطف ورومانسية:أكثر الأشياء التي تكرهها النساء هي البرود العاطفي في التعامل معها فمن أصول فن الإتيكيت في التعامل مع النساء عند التواجد في الأماكن العامة أن يراعي الرجل الاهتمام بها والنظر في عينيها وهي تتحدث كما أنها تحب أن تشعر دائما بالاحتواء، ولكن عليك ألا تفرط في هذا الاهتمام أيضا حتى لا تكون عرضة للسخرية من قبل الحضور.