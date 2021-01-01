يعتبر التفاح واحد من أفضل أنواع الفواكه التى يفضلها الكثيرون حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات ، وحسب ما ذكره موقع healthline ينصح الأطباء بتناول ثمرة تفاح فى اليوم لحماية الجسم من الأمراض.
ومن فوائد تناول التفاح يوميا هو:
1: يحتوى التفاح على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة وتحد من خطر الاصابة بالفيروسات والأمراض.
2: يحتوى التفاح على كمية عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والتقرحات الهضمية.
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التعليقات على فوائد أكل التفاح يوميا.. يعزز مناعتك ويمنع الإصابة بمرض السكر
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