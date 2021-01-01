فوائد أكل التفاح يوميا.. يعزز مناعتك ويمنع الإصابة بمرض السكر



فوائد أكل التفاح يوميا فوائد أكل التفاح يوميا



يعتبر التفاح واحد من أفضل أنواع الفواكه التى يفضلها الكثيرون حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات ، وحسب ما ذكره موقع healthline ينصح الأطباء بتناول ثمرة تفاح فى اليوم لحماية الجسم من الأمراض.



ومن فوائد تناول التفاح يوميا هو:

1: يحتوى التفاح على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة وتحد من خطر الاصابة بالفيروسات والأمراض.



2: يحتوى التفاح على كمية عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والتقرحات الهضمية.

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3: أثبتت بعد الدراسات أن تناول التفاح يوميا يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وحمايته من الزهايمر والخرف وبعض الأمراض الاخرى.4: يحتوى التفاح على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تعزيز صحة العين وحمايتها من الجفاف والتعب.5: يساعد تناول التفاح على تعزيز صحة القلب والوقاية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية.6: تناول التفاح يحد من خطر الإصابة بمرض السكر، كما ينصح مرضى السكر بتناول التفاح دايما بدلا من تناول الحلويات.7: يحتوى التفاح على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الأمراض السرطانية.