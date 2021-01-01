علاج احمرار العين للأطفال والكبار.. وهذه أفضل قطرة



علاج احمرار العين علاج احمرار العين



يبحث كثيرون عن طرق علاج احمرار العين حيث إنها من أكثر المشكلات الشائعة بين البشر فى مختلف بلدان العالم.



يمكن علاج احمرار العين في المنزل ببعض الحيل البسيطة باستخدام المواد الطبيعية كالكمادات الباردة وكمادات الشاي، ولكن إذا استمر لفترة طويلة أو لم يتحسن على العلاجات الطبيعية فيجب زيارة الطبيب المختص لتحديد علاج احمرار العين المناسب.



ومن أهم الأمور التي يجب مراعاتها عند علاج احمرار العين معرفة السبب الأساسي وراء حدوثها حتى تستطيع علاجها بالطريقة المناسبة وتحقيق نتائج سريعة.

قد يعجبك أيضا...

نعرض لكم فى هذا التقرير أهم طرق علاج احمرار العين سواء الطبيعية أو الطبية عند الكبار والأطفال .أفضل قطرة لعلاج احمرار العينفي معظم الحالات تكون العيون الجافة مجرد مشكلة تجميلية ومن الجيد علاج التهيج الطفيف والإرهاق والاحمرار العرضي بقطرات العين.ويجب أن يلاحظ الناس أن القطرات المضادة للاحمرار لن تعالج المشاكل الأساسية، وربما يتعين على الناس الاستمرار في استخدامها إذا لم يتم التعامل مع السبب.قد تعالج قطرات ترطيب العين التي تُصرف دون وصفة طبية وتمنع جفاف العين الطفيف ، لكن العلاجات الموصوفة تميل إلى العمل بشكل أفضل.قطرات مرطبة للعين:تتوفر العديد من القطرات ومعظمها يستخدم الدهون لتقليد الدموع الحقيقية وهناك بعض الجدل بين أطباء العيون حول ما إذا كانت المواد الحافظة في بعض قطرات العين آمنة وقطرات خالية من المواد الحافظة متوفرة وتتوافر قطرات ترطيب للعين الشراء عبر الإنترنت .قد يساعد عدد من العلاجات الموصوفة ، خاصةً إذا تسبب مرض أو عدوى في احمرار العينين وقد يصف الطبيب:قطرات الجلوكوما لتقليل الضغط في العينقطرات أو مراهم من المضادات الحيوية لعلاج عدوى في العينالدموع الاصطناعية التي تُصرف بوصفة طبية ، والتي يمكن أن تزيد من الرطوبة في العين وتقلل من تهيجها.من يجب أن يتجنب قطرات العين؟القطرات المهدئة للاحمرار ليست آمنة للجميع. يجب على الأشخاص الذين يعانون من الجلوكوما تجنب العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية لأن بعض قطرات العين يمكن أن تزيد الضغط في العين. يجب على النساء الحوامل أو المرضعات التحدث إلى أطبائهن قبل استخدام أي علاج للعين. يمكن أن تؤثر بعض القطرات على الجنين أو تنتقل إلى حليب الثدي.يجب على الناس التحدث إلى طبيبهم إذا كان لديهم أي شك بشأن العيون الحمراء. يمكن علاج احمرار العين بشكل كبير ، حتى عندما يكون ناتجًا عن حالة طبية خطيرة.علاج احمرار العين عند الأطفالتختلف طرق علاج احمرار العين عند الأطفال حسب حالته قد يستجيب بعض الأطفال جيدًا لقطرات العين التي لا تستلزم وصفة طبية وقد لا يحتاجون إلى عناية طبية إضافية وقد يحتاج الآخرون وخاصة الرضع لمزيد من الرعاية لحالتهم.إزالة العدسات اللاصقة: إذا كان طفلك يرتدي العدسات اللاصقة ، اجعله يرتدي نظارة طبية حتى يزول التهيج والاحمرار.تجنب المهيجات: تأكد من حماية عيون طفلك وطفلك من الدخان وحبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة والكلور والغبار وأي مسببات حساسية معروفة.شطف الجفن: اشطف الجفن بالماء الدافئ لمدة تصل إلى خمس دقائق.الكمادات الباردة: انقعي قطعة قماش في ماء بارد لعدة دقائق ثم اعصري الماء الزائد وضعيها على العينين وعبوات الثلج مناسبة، ولكن يجب أن يكون هناك حاجز من القماش بين العينين وكمادات الثلج.الكمادات الدافئة: نقع قطعة قماش في الماء الساخن لعدة دقائق ثم اعصرها من الماء الزائد ثم ضعها على العينين.ملاحظة: لا تضع قطعة قماش ساخنة على عينيك وانتظر حتى تصبح دافئة بشكل مريح وضع في اعتبارك أن العين الحمراء يمكن أن تكون علامة على مشاكل أخرى وقد تتطور لمضاعفات عديدة.اعتمادًا على شدة العين الحمراء لطفلك ، قد تحتاج إلى تحديد موعد مع طبيب العيون وقلل من اتصالهم بالآخرين وإذا ظهرت عدوى خطيرةفيجب إبقائهم في المنزل من المدرسة والأنشطة الاجتماعية الأخرى وسرعة زيارة الطبيب.أكلات مفيدة لمرضى القلب وأخرى ممنوعة نهائيامتى تظهر أعراض السعار على الإنسانعلاج احمرار العين بالشاييرغب كثيرون فى معرفة مدى حقيقة علاج احمرار العين بالشاي وقد بحثت دراسات قليلة جدًا في فوائد استخدام أكياس الشاي على العينين، وتشير بعض الأدلة إلى أن استخدام الكمادات الباردة والدافئة على العين له فوائد ، كما أن أكياس الشاي هي الحجم المثالي لاستخدامها كضمادة للعين.درس الباحثون أيضًا الفوائد الصحية للخصائص الموجودة في الشاي ، مثل الكافيين والبوليفينول.ونعرض لكم فيما يلي فوائد كمادات الشاي الباردة والدافئة للعين، وهى:كمادات باردةتشمل فوائد استخدام أكياس الشاي كمادة باردة ما يلي:التقليل من الهالات السوداء تحت العينين: قد تلعب الأوعية الدموية المتضخمة أسفل العينين دورًا في الهالات السوداء وقد يؤدي وضع كيس شاي بارد فوق المنطقة إلى تقلص الأوعية.تقلص الانتفاخات تحت العينين: قد يؤدي استخدام كيس شاي بارد إلى تحسين مظهر الانتفاخ أو التورم الخفيف تحت العينين.التخفيف من حدة العين الوردية: يحدث التهاب الملتحمة أو العين الوردية عندما تلتهب الأغشية المخاطية وتتورم وقد يساعد كيس الشاي البارد في تخفيف بعض الجفاف والالتهاب .تلطف العيون الحمراء: تظهر العيون الحمراء أو المحتقنة بالدم عندما تتهيج الأوعية الدموية الموجودة تحت سطح العين وقد يساعد وضع كمادات أكياس الشاي الباردة على العين في تخفيف هذا التهيج.تخفيف إصابات العين الطفيفة وإذا تعرضت العين لضربة بالكرة أو الكوع أو أي جسم صلب آخر ، ضع كيس شاي بارد على المنطقة من أجل15 دقيقةمصدر موثوق قد يقلل الألم والتورم.كمادات دافئةتشمل فوائد استخدام أكياس الشاي كمادة دافئة ما يلي:تقليل التهاب الجفن: التهاب الجفن يشير إلى التهاب الجفون بسبب البكتيريا وفروة الرأس قشرة الرأس ، أو مشاكل مع الغدد الدهنية في الجفون وقد يؤدي وضع كيس شاي دافئ على عيون مغلقة لمدة دقيقة واحدة على الأقل إلى فك القشرة الملتصقة بالرموش ومنع انسداد الغدد الدهنية.تجفيف اللصقة: عادة ما تتسبب الغدة الدهنية المسدودة في ظهور ندبة حمراء مؤلمة تنمو تحت الجفن أو عند قاعدة الجفن والمصطلح الطبي لهذا هو البردة، و قد يساعد تطبيق الحرارة بضغط كيس شاي دافئ على الدمل لمدة 10-15 دقيقة مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا على إطلاق القيح وشفاء الدمل.تخفيف جفاف العين: يحدث جفاف العين عندما لا تنتج العين ما يكفي من الدموع ، أو عندما تتبخر الدموع بسرعة كبيرة وقد يؤدي وضع أكياس الشاي الدافئة على العينين إلى إطلاق الزيت من الغدد وتحسين جودة الدموع.ومع ذلك ، لا يوجد دليل يشير إلى أن استخدام كيس الشاي أفضل من استخدام منشفة نظيفة مبللة بالماء البارد أو الدافئ.علاج احمرار العين ونزول دموعالطريقة الصحيحة لـ علاج احمرار العين ونزول دموع سوف يخفف من الشعور بعدم الراحة في معظم حالات العيون الحمراء.ضغط دافئانقع منشفة في ماء دافئ واعصرها:المنطقة المحيطة بالعينين حساسة ، لذا حافظ على درجة الحرارة عند مستوى معقول.ضع المنشفة على عينيك لمدة 10 دقائق ويمكن أن تزيد الحرارة من تدفق الدم إلى المنطقة ويمكن أن يزيد من إنتاج الزيت على جفونك وهذا يسمح لعينيك بخلق المزيد من التزليق.ضغط باردإذا لم تنجح الكمادات الدافئة ، فيمكنك اتباع الطريقة المعاكسة وقد توفر منشفة مبللة بالماء البارد ومعصورة راحة قصيرة المدى لأعراض العين الحمراء ويمكن أن يخفف أي تورم ويقلل من أي حكة من التهيج وتأكد من تجنب أي درجات حرارة قصوى في المنطقة حول عينيك ، أو قد تزيد المشكلة سوءًا.الدموع الاصطناعيةتعمل الدموع على ترطيب عينيك وتساعد على إبقائهما نظيفتين وقد يتطلب الجفاف قصير المدى أو طويل المدى استخدام دموع صناعية بدون وصفة طبية للحفاظ على صحة عينيك وإذا كان باردايوصى باستخدام الدموع الاصطناعية ، ضع في اعتبارك تبريد المحلول.حلول طويلة الأمد للعيون الحمراءإذا كنت تعاني بانتظام من احمرار وتهيج العيون ، فقد تحتاج إلى التفكير فيما هو أبعد من الحلول السريعة، فيما يلي بعض التغييرات في نمط الحياة التي قد تخفف الأعراض. يجب عليك أيضًا التحدث مع طبيبك إذا استمرت المشكلة.تبديل العدساتإذا كنت تعاني من احمرار العين المزمن وكنت ترتدي العدسات اللاصقة ، فقد تتعلق المشكلة بنظاراتك ويمكن للمواد الموجودة داخل عدسات معينة أن تزيد من احتمالية الإصابة بالعدوى أو التهيج.إذا قمت بتبديل العدسات مؤخرًا - أو إذا كان لديك نفس النوع من العدسات لفترة من الوقت - وشعرت بالاحمرار ، فتحدث إلى طبيب العيون. يمكنهم مساعدتك في تحديد المشكلة.يمكن أن يؤثر محلول التلامس الذي تستخدمه أيضًا على عينيك. بعض مكونات المحلول غير متوافقة مع بعض مواد العدسات وتأكد من أنك تستخدم أفضل الحلول اللاصقة لعدساتك.انتبه لنظامك الغذائيإذا كنت لا تحافظ على رطوبة جسمك ، فقد يتسبب ذلك في احتقان عينيك بالدم. بشكل عام ، يحتاج الشخص حوالي 8 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على توازن السوائل المناسب.قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الأطعمة الالتهابية إلى احمرار العين ويمكن أن تسبب الأطعمة المصنعة ومنتجات الألبان والأطعمة السريعة التهابًا إذا تم تناولها بإفراط و يمكنك تخفيف ذلك عن طريق الحد من الكمية التي تتناولها أو إضافة المزيد من الأطعمة التي تقلل الالتهاب إلى نظامك الغذائي.كما أن الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تقلل الالتهاب وتوجد عادة في الأسماك ، مثل السلمون ، والبذور والمكسرات ، مثل بذور الكتان و يمكنك أن تأخذالمكملات التي تحتوي على أوميجا 3 .يكون على بينة من محيطكيمكن أن تؤثر بيئتك أيضًا على عينيك: إذا كنت محاطًا بمسببات الحساسية باستمرار مثل حبوب اللقاح أو الدخان ، فقد يكون السبب الأساسي للمشكلة ويمكن أن يكون للهواء الجاف والرطوبة والرياح تأثيرعلاج احمرار العين والحكةقد يكون الإجراء الأكثر وضوحًا هو الأكثر صعوبة لـ علاج احمرار العين والحكة هو تجنب فرك عينيك فإذا فركت عينيك المتهيجة بالفعل تضيف المزيد من مسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة ويمكن أن يتسبب فرك العين المستمر في حدوث كسر في طبقة القرنية العلوية (الظهارة) ، مما يسبب الألم وربما يؤدي إلى العدوى.تخفيف حكة العينبمجرد تحديد أن الحساسية هي سبب حكة عينيك، ستعمل أنت وطبيبك معًا لإيجاد خطة علاج تناسبك بشكل أفضل. قد تشمل الخطة:التجنب والإزالة: يمكن للتدابير الوقائية خلال موسم ارتفاع حبوب اللقاح أن تقطع شوطًا طويلاً في توفير الراحة من حكة العيون.أغلق النوافذ في سيارتك أو في المنزل، وارتدِ النظارات الشمسية الملتفة في الخارج لتجنب ملامسة حبوب اللقاح.استخدم مزيل الرطوبة للتحكم في العفن المحتمل في منزلك.استحم كل ليلة لإزالة حبوب اللقاح المتراكمة على الجلد والجفون والشعر ووجهك وتأكد من غسل يديك بعد مداعبة الحيوانات.تغيير الفراش بشكل متكرر.ضغط الباردة: إذا كنت تتعامل مع حالة خفيفة من الحكة المرتبطة بالحساسية، يمكن أن تساعد قطعة قماش باردة أو ضغط على العين في تخفيف الانزعاج مؤقتًا.الدموع الاصطناعية: الاستخدام المتكرر لقطرات العين المرطبة والمبردة التي لا تستلزم وصفة طبية يمكن أن تخفف الأعراض.قطرات العين المضادة للحساسية أو الأدوية الفموية: بالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن أن تساعد قطرات العين المهدئة للحساسية، أو الأدوية الفموية التي تحتوي على مضادات الهيستامين أو مثبتات الخلايا البدينة ، على تخفيف الأعراض ويمكن الحصول عليها بدون وصفة طبية أو يمكن لطبيبك أن يصفها لك.العلاج المناعي للحساسية:علاج يسمى العلاج المناعي تحت اللسان يتضمن إعطاء قطرات الحساسية يوميًا في المنزل وأنت تعالج بمسببات الحساسية التي تشعر بالحساسية تجاهها ، وبمرور الوقت ، تصبح أكثر تحملاً لتلك المواد المسببة للحساسية.إذا لم تساعدك هذه العلاجات ، فإن زيارة طبيب العيون الخاص بك يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كان هناك شيء آخر هو سبب الحساسية لديك. يمكن أن تسبب حالات مثل التهاب الجفن - التهاب في الجفن - أو متلازمة جفاف العين أيضًا تهيج العين. يحتاجون إلى خطة علاج محددة لتلك الحالات.علاج احمرار العين فى المنزليمكن علاج احمرار العين في المنزل بطرق عديدة مثل الكمادات الباردة والكمادات الدافئة وكمادات الشاي حيث يحتاج الناس إلى زيارة الطبيب في كل مرة تكون فيها عيونهم حمراء، ومع ذلك فإن أي شخص يعاني من أي من الأعراض التالية سيحتاج إلى علاج طبي سريع:احمرار وضبابية الرؤيةاحمرار وألم شديد وحكةإفرازات خضراء أو صفراء من العينصعوبة الرؤيةالشعور بالضغط في العينعيون جافة مزمنة وحكةاحمرار العين الموسمي الذي قد يكون ناتجًا عن الحساسية