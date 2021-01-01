مشروب مذهل يحمى من أمراض السرطان



أمراض السرطان أمراض السرطان





يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة القوية التي قد تحمي من السرطان. تظهر دراسات متعددة أن شاربي الشاي الأخضر لديهم مخاطر أقل للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.



ووجدت بعض الدراسات أنه في البلدان التي يكون فيها استهلاك الشاي الأخضر مرتفعًا تميل معدلات الإصابة بعض أنواع السرطان إلى الانخفاض.

قد يعجبك أيضا...

ووفقا لما جاء في موقع “ healthline” أنه يحدث السرطان بسبب النمو غير المنضبط للخلايا و أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم.أظهرت الأبحاث أن الضرر التأكسدي يمكن أن يؤدي إلى التهاب مزمن و أمراض مزمنة ، بما في ذلك السرطانات ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في الحماية من أضرار الأكسدةالشاي الأخضر مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة القوية وربطت الأبحاث بين مركبات الشاي الأخضر وانخفاض مخاطر الإصابة بالسرطان بما في ذلك الدراسات التالية:سرطان الثدي: وجدت مراجعة شاملة للدراسات القائمة على الملاحظة أن النساء اللائي شربن كمية كبيرة من الشاي الأخضر كان لديهن خطر أقل بنسبة 20-30٪ تقريبًا للإصابة بسرطان الثدي ، وهو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء.سرطان البروستات:لاحظت إحدى الدراسات أن الرجال الذين يشربون الشاي الأخضر لديهم مخاطر أقل للإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم .سرطان قولوني مستقيمي: أظهر تحليل 29 دراسة أن أولئك الذين يشربون الشاي الأخضر كانوا أقل عرضة بنسبة 42٪ للإصابة بسرطان القولون والمستقيمتشير العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة إلى أن شاربي الشاي الأخضر أقل عرضة للإصابة بأنواع عديدة من السرطان ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث عالية الجودة لتأكيد هذه التأثيراتللحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية ، تجنب إضافة الحليب إلى الشاي وتشير بعض الدراسات إلى أنه يمكن أن يقلل من قيمة مضادات الأكسدة في بعض أنواع الشاي .اقترحت بعض دراسات الخلايا الحيوانية وأنبوب الاختبار بعض الآثار الإيجابية على الأنواع التالية من السرطان:صدرمثانةالمبيضالقولون والمستقيم (الأمعاء)المريء (الحلق)رئةالبروستاتجلدمعدةالنتائج الإجمالية من العديد من الدراسات البشرية قد أسفرت عن نتائج غير متسقة وأدلة محدودة على فائدة شرب الشاي الأخضر على الخطر العام للسرطان.