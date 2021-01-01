يقوي المناعة ومضاد للالتهابات.. نوع شهير من المكسرات يحمي من 6 أمراض



الفستق الفستق





الفستق ملىء بالبروتين والألياف والبوتاسيوم وحمض الفوليك والكالسيوم والحديد ، وكلها مهمة لنمو الجنين وتطوره إليك وفقا لموقع MomJunction فوائد تناول الفستق أثناء الحمل





العناصر الغذائية الموجودة في الفستق مفيدة أثناء الحمل وتساعد في النمو الصحي للطفل. تشمل الفوائد الغذائية ما يلي:

قد يعجبك أيضا...

1. يساعد على نمو الجنينيحتوي الفستق على كمية جيدة من البروتين الضروري لنمو أنسجة وعضلات الجنين كما أنه يحافظ على وزنك تحت السيطرة من خلال تنظيم مستويات السكر في الدم.2 . يعزز مستويات المناعةالفستق غني بمضادات الأكسدة بما في ذلك الكاروتين والمواد البوليفينولية وفيتامين أ و هـ التي تساعد على تعزيز المناعة3. يمنع فقر الدمغني بالحديد والمعادن الأساسية الأخرى التي تساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء. سيساعد تضمين هذه المكسرات في نظامك الغذائي بشكل كافٍ في منع فقر الدم ، خاصة أثناء الحمل عندما يحتاج جسمك إلى أكثر من الكمية المعتادة من خلايا الدم4. يعالج الإمساكالفستق غنيًا بالألياف فهو يساعد في سهولة الهضم وتنظيم حركات الأمعاء. يمكنهم أيضًا توفير الراحة من الإمساك الذي يمكن أن يحدث بسبب التغيرات الهرمونية في بداية الحمل .5. مضاد للالتهاباتالفستق هو مضاد للالتهابات بطبيعته ويساعد في مكافحة آلام المفاصل والتورم الشائعة أثناء الحمل .6. جيد لنمو دماغ الجنينيحتوي الفستق على كميات جيدة من أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل أحماض الأوليك واللينوليك ، والتي تعتبر ضرورية لنمو دماغ الطفل .ما هي الآثار الجانبية المحتملة لتناول الفستق أثناء الحمل؟بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك أثناء تضمين الفستق هي:يمكن أن تحتوي المكسرات المحمصة المطلية بالملح على نسبة عالية من الصوديوم التي قد ترفع ضغط الدم لدي السيدة الحامل.