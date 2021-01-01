

علاج البقع البنية علاج البقع البنية



هناك أكثر من طريقة علاج البقع البنية في الجسم والتخلص منها، وتختلف طرق تحديد العلاج بحسب كل حالة؛ حيث أنه في الغالب تظهر القع البنية مع التعرض لوقت طويل لأشعة الشمس، او التقدم في العمر، لذا سنقوم بذكر أبرز طرق علاج البقع البنية في الجسم.







ويتوقع كيفية علاج البقع البنية على المناطق التي تظهر بها؛ حيث أنها تظهر في مناطق صغيرة ومسطحة داكنة على الجلد، و تتفاوت أحجامها وتظهر عادة في المناطق المعرضة للشمس مثل الوجه واليدين والكتفين والذراعين. تسمى البقع البنية أيضًا بالبقع الشمسية وبقع الكبد والنباتات الشمسية.

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وعن كيفية علاج البقع البنية في الجسم فهي شائعة جدًا لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ، ولكن يمكن للأشخاص الأصغر سنًا الحصول عليها إذا قضوا وقتًا في الشمس؛ حيث يمكن أن تبدو البقع البنية في الجسم مثل النمو السرطاني.إلا انه في الحقيقي لا تحتاج البقع البنية إلى علاج، لكنها علامة على تعرض الجلد للكثير من أشعة الشمس وهي محاولة من بشرتك لحماية نفسها من المزيد من أضرار أشعة الشمس، ولكن يمكن لأسباب تجميلية ان يقوم علاج البقع البنية بتفتيحها أو إزالتها.وعن كيفية علاج البقع البنية في الجسم في منع ظهور بقع الشيخوخة عن طريق استخدام واقي الشمس بانتظام وتجنب أشعة الشمس لتستعيدي جمال بشرتك، وبالنسبة لكيفية علاج البقع البنية في الجسم، أبرزها ما يلي :1- الكريمات التي لا تستلزم وصفة طبية :العلاجات الموضعية التي تصرف بدون وصفة طبية مثل كريمات الهيدروكينون والريتينول الموضعي تعمل بشكل أفضل على البقع البنية الخفيفة إلى المعتدلة، وهي معروفة بقدرتها على محاربة الالتهاب وعلاج حب الشباب وتقليل PIH.2- هيدروكينون :يعد كريم الهيدروكينون المعيار الذهبي لعلاج البقع البنية لأنه يعمل عن طريق تثبيط إنتاج الميلانين وإنه أحد أكثر عوامل التفتيح التي تم بحثها جيدًا ، وعند استخدامه بشكل صحيح ، لديه القدرة على علاج المناطق الداكنة من الجلد بشكل فعال والحفاظ على لون بشرة موحد.، ويوضع هذا الكريم في طبقة رقيقة ومتساوية على البقع البنية مرة أو مرتين في اليوم، وقد يستغرق الأمر من 3 إلى 6 أشهر من الاستخدام المتواصل لرؤية النتائج.3- الريتينول :الريتينول هو علاج آخر لحب الشباب و PIH ، حيث يعمل على تلاشي وإزالة جميع أشكال البقع البنية الناتجة عن فرط نشاط الخلايا الصباغية، والريتينول فعال بشكل خاص لأنه يمنع الميلانين من التطور ، ويعزز تجدد الخلايا لتلاشي البقع الداكنة الموجودة بسرعة أكبر، ويمكنك استخدام تركيبة كريم أو جل ؛ تأكد من جفاف الجلد تمامًا قبل وضعه على الجلد.4- هيدروكينون وصفة طبية :لعلاج الحالات الشديدة من فرط التصبغ ، تتوفر كريمات الهيدروكينون بوصفة طبية بتركيزات أعلى، و على عكس المناطق الحساسة مثل الوجه ، عادة ما تكون الأرجل أقل ، ومن المرجح أن تستجيب بشكل جيد مع آثار جانبية أقل مثل التهيج.5- كريمات تريتينوين :التريتينوين هو أحد مشتقات الريتينول ، ولكنه أكثر فاعلية ومتوفر بوصفة طبية. إلى جانب تحسين علامات الشيخوخة ، يمكنه تفتيح البقع البنية . تشير الدراسات إلى أنه ، على غرار الريتينول ، يعمل عن طريق تثبيط تطور الميلانين في الجلد لأنه منتج أقوى من الريتينول ، يمكن أن يسبب تريتينوين المزيد من الآثار الجانبية. وتشمل تفتيح البشرة غير المحصور في البقع الداكنة ، وكذلك الجفاف والاحمرار والحكة - مما قد يؤدي إلى تفاقم البقع الداكنة. ومع ذلك ، مع استخدام معتدل الآثار الجانبية ضئيلة، ويجب وضع كريم تريتينوين مرة واحدة يوميًا قبل النوم ، بعد 20-30 دقيقة من غسل بشرتك. تجنب دهنه على الجروح أو المناطق الحساسة.6- علاجات الليزر :ويعمل تقشير الجلد بالليزر على تفتيت الصبغة الموجودة في الجلد ، مما يسمح بتكوين خلايا جديدة ذات لون موحد؛ حيث يستخدم الليزر الاستئصالي حزمًا ضوئية مكثفة لإزالة الطبقات الخارجية من الجلد ، وإزالة البقع شديدة التصبغ بشكل فعال. لا يزيل الليزر غير الاستئصالي الطبقات الخارجية من الجلد ، ولكن بدلاً من ذلك يسخن الجلد لتعزيز إنتاج الكولاجين ، مما يزيد من معدل دوران الخلايا ويوحد لون البشرة.7- التقشير الكيميائي :يعمل التقشير الكيميائي عن طريق إزالة الطبقات العلوية من الجلد ، مما يسمح لبشرة جديدة بتكوين أكثر صحة وتساوي لون الجلد. ومع ذلك ، إذا تم استخدام النوع الخاطئ من التقشير ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التصبغ. يمكن أن تجعل التقشير بشرتك أكثر عرضة لضرر الشمس والالتهابات خلال الأيام أو الأسابيع القليلة الأولى من العلاج.8- تقشير الجلد :ويمكن تقشير الجلد عن طريق التقشير الكيميائي؛ حيث يزيل التقشير الدقيق الطبقة السطحية من الجلد بحيث تحل محلها طبقة أكثر تناسقًا من الجلد. ومع ذلك ، فإن التقشير الدقيق يعالج الجلد السطحي فقط ولن يعالج بنجاح الترسبات العميقة للجلد المصبغة ويتمثل أحد الحلول في الجمع بين التقشير الدقيق للجلد وخيارات أخرى ، مثل علاجات LED ، والتي ستثبط إنتاج الميلانين لتقليل فرط التصبغ الأعمق.اكتشف طرق علاج البقع البنية في الساقينطرق علاج البقع البنية في اليدينعلاج البقع البنية في الجسم بالأعشابويعتمد علاج البقع البنية في الجسم بالأعشاب على حدتها، حيث أن البقع البنية يمكن أن تصيب الأشخاص من جميع أنواع البشرة، ولكنها أكثر شيوعًا عند البالغين ذوي البشرة الفاتحة، وعلى عكس النمش ، وهو أمر شائع عند الأطفال ويتلاشى دون التعرض للشمس ، فإن البقع العمرية لا تتلاشى.ولا تتطلب البقع البنية رعاية طبية فيمكن علاج البقع البنية في الجسم بالأعشاب، ويمكن للطبيب أن ينظر إلى البقع السوداء أو التي تغير مظهرها؛ حيث يمكن أن تكون هذه التغييرات علامات على سرطان الجلد ، وهو شكل خطير من سرطان الجلد.وقد يرغب الكثيرون في علاج البقع البنية في الجسم بالأعشاب لأنها تعد أكثر أمانا وآثارها الجانبية محدودة، ولكن الدراسات التي تدعم العلاجات المنزلية لعلاج البقع البقع البنية في الجسم بالأعشاب محدودة ، ولا تقدم هذه الخيارات نفس نتائج الجودة التي توفرها الادوية والكريمات أو الوصفات الطبية أو العلاجات، وهناك بعض طرق علاج البقع البنية في الجسم بالأعشاب، وتشمل ما يلي :1- الصبار وفيتامين سي :الصبار و فيتامين C العمل في نفس الطريق إلى الجلد تفتيح، وإنهم قادرون على تثبيط إنتاج الميلانين عن طريق تقليل نشاط التيروزيناز، وهو الإنزيم اللازم لصنع الميلانين، ومن الطرق الملائمة لاستخدام الصبار على ساقيك شراء هلام الصبار وتطبيقه مرة أو مرتين يوميًا على البقع البنية، وفي حين أن فيتامين سي مكون غير مستقر للعمل معه ، فقد ثبت أنه يعمل بشكل جيد في مصل الدم.2- مستخلصات الشاي الأخضر والكركم والصويا :وهناك بعض الأدلة على أن مستخلصات الشاي الأخضر والكركم وفول الصويا يمكنها تفتيح البشرة، وتظهر الأبحاث أن الشاي الأخضر يمكن أن يعالج البقع البنية بشكل فعال، وفي حين أن هذا قد يكون بسبب خصائصه المضادة للأكسدة ، إلا أن العلم لم يثبت ذلك.3- الكركم :ويعتبر الكركم هو عنصر فعال آخر ثبت أنه يقلل من ظهور البقع الداكنة ويمكن أن يساعد الكركم أيضًا في علاج حروق الحلاقة عن طريق تلطيف الالتهاب، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص للبشرة المتهيجة بسبب الحلاقة.4- فول الصويا :ويعتبر فول الصويا لديه القدرة على منع إنتاج الميلانين؛ حيث إنه يحسن بشكل فعال التصبغ والبقع البنية على البشرة بشكل عام ، مما يجعله علاجًا جيدًا لعلاج البقع البنية في الجسم.5- خل حمض التفاح :خل التفاح هو عنصر آخر شائع الاستخدام للعناية بالبشرة في المنزل، عند وضعه موضعيًا على البقع البنية في الجسم ، فإنه يعمل كعامل تقشير لإزالة الطبقات العليا من الجلد، ويكشف عن بشرة جديدة أفتح تحتها، ويمكن لخل التفاح أن يضر بشرتك إذا لم يتم تخفيفه أولاً: استخدم مقدارًا من خل التفاح مقابل ثلاثة مقادير من الماء، ومع ذلك يجب على أصحاب البشرة الحساسة تجنب استخدام هذا العلاج المنزلي لعلاج البقع البنية .طريقة علاج البقع البنية في الجسمعلاج البقع البنية في الجسم بالليزرويمكن علاج البقع البنية في الجسم بالليزر لما له فاعليه كبيرة في التخلص منه، وتحدث البقع العمرية بسبب فرط نشاط الخلايا الصبغية؛ حيث تعمل الأشعة فوق البنفسجية على تسريع إنتاج الميلانين ، وهو صبغة طبيعية تمنح البشرة لونها على الجلد الذي تعرض لأشعة الشمس لسنوات.وتظهر البقع البنية عندما يتكتل الميلانين أو ينتج بتركيزات عالية، ويمكن ان يعمل علاج البقع البنية في الجسم بالليزر على تقشير الجلد بالليزر وتفتيت الصبغة الموجودة في الجلد، مما يسمح بتكوين خلايا جديدة ذات لون موحد.ويعتمد علاج البقع البنية في الجسم بالليزر على استخدام الليزر الاستئصالي حزمًا ضوئية مكثفة لإزالة الطبقات الخارجية من الجلد، وإزالة البقع شديدة التصبغ بشكل فعال؛ حيث لا يزيل الليزر غير الاستئصالي الطبقات الخارجية من الجلد، ولكن بدلاً من ذلك يسخن الجلد لتعزيز إنتاج الكولاجين ، مما يزيد من معدل دوران الخلايا ويوحد لون البشرة.ويعمل علاج البقع البنية في الجسم بالليزر والضوء النبضي المكثف على تدمير الخلايا المنتجة للميلانين (الخلايا الصباغية) دون الإضرار بسطح الجلد، وتتطلب هذه الأساليب عادة من جلستين إلى ثلاث جلسات ويزيل الليزر الجرح الطبقة العليا من الجلد .وبخلاف طريق علاج البقع البنية في الجسم بالليزر، فهناك بعض الحالات يمكن علاجهم بالتجميد؛ حيث يعالج هذا الإجراء البقعة باستخدام ممسحة قطنية لوضع النيتروجين السائل لمدة خمس ثوانٍ أو أقل، مما يعمل على تدمر الصبغة الزائدة وعندما تلتئم المنطقة، يبدو الجلد أفتح.يمكن استخدام تقنية التجميد مع علاج البقع البنية في الجسم بالليزر في بعض الحالات؛ حيث يتم تجربته على مجموعة صغيرة من البقع؛ حيث يؤدي العلاج بالتدميد إلى تهيج الجلد مؤقتًا وقد يشكل خطرًا طفيفًا لحدوث ندبات دائمة أو تغير لونه.