المدارس تتلقى أول تعليمات رسمية بشأن متحور كورونا الجديد "أوميكرون"



مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة





تلقت مدارس محافظة القاهرة أول تعليمات رسمية صريحة بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في المدارس لمواجهة متحور كورونا الجديد " أوميكرون" و " دلتا" .



حيث شددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، في خطاب رسمي للمدارس ، على ضرورة المتابعة المستمرة للاطمئنان على الطلاب والعاملين في المدارس.

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كما أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على الإدارات التعليمية بضرورة مخاطبة المدارس بضرورة تمكين الإجراءات الاحترازية للوقاية من متحور كورونا الجديد " اوميكرون" حيث وصفته وزارة الصحة بالمتحور المقلقوأوصت مديرية التربية والتعليم بتمكين كافة الطلاب بجميع المراحل الدراسية من غسل الايدي بصفة مستمرة طوال اليوم الدراسي.وتم التشديد أيضا على ضرورة مخاطبة المدارس بتقليل التجمعات الكبيرة للطلاب خاصة التجمعات غير اللازمة داخل المبنى المدرسي ، مع التنبيه على الحفاظ على مسافة مناسبة بين الطلابكما اكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على مخاطبة كافة المدارس بضرورة اتباع العادات الصحية أثناء العطس ( استخدام المناديل الورقية)