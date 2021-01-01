آثار عين شمس: تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2021 / 2022

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آثار عين شمس

عقد مجلس كلية الآثار جامعة عين شمس اجتماعه الشهرى الرابع بقاعة أ.د. علاء فايز بقصر الزعفران تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة، وبرئاسة أ.د. ممدوح الدماطي، عميد الكلية، وحضور أ.د. حسام طنطاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأ.د. أحمد الشوكي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والسادة أعضاء المجلس من الداخل، والمهندسة غادة مصطفى لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، وأ.د. محمد سمير حمزة،ا لأستاذ بكلية العلوم كاعضاء من الخارج.

واستهل عميد الكلية الاجتماع بتقديم التهنئة لكل من معالي أ.د. محمد إبراهيم علي بالكلية ووزير الآثار الأسبق لتوليه منصب "مقرر لجنة قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للجامعات"، وأ.د. محمد سمير حمزة لتوليه منصب "مستشار الحكومة المصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة".

ثم انتقل إلى مناقشة موضوعات الإجتماع المتعلقة بالتعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع، وقد تضمنت الموافقة على نقل وتعيين بعض المعيدين، وتحديد مواعيد إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 / 2022 وتشكيل لجان الامتحانات بالكلية ومهام كل لجنة لمرحلة البكالوريوس، وتشكيل كنترول الدراسات العليا، وتسجيلات بعض موضوعات المقدمة لرسائل ماجستير ودكتوراه بأقسام الآثار المصرية القديمة و إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، والإحاطة باتفاقية تعاون بين كلية الآثار- جامعة عين شمس- ومركز الدراسات الإسلامية ودراسات الشرق الأدنى والأوسط القديم بجامعة فيليبس بمدينة ماربورج بألمانيا، واستعارض تقارير وحدتي الجودة وتكنولوجيا المعلومات واعتمادها، ومناقشة مقترح لتحويل الكلية إلي صديقة للبيئة.

المصدر: elbalad

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