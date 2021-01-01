عرض الوسائل التعليمية لطلاب الاقتصاد المنزلي بتربية نوعية عين شمس

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تربية نوعية عين شمس


نظم قسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس معرض الوسائل التعليمية تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة ود. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. أسامة السيد عميد الكلية، لطلاب الفرقة الثانية.

أكد د. أسامة السيد ان المعرض شمل مجموعة متنوعة من الوسائل التعليمية الغير تقليدية والمستخدمة في مجال التخصص لجميع الطلاب للإستفادة من هذه الأفكار في التربية الميدانية، مشيرا إلى الدعم المقدم من إدارة الجامعة والكلية للطلاب، يهدف لتطوير العملية التعليمية والوصول إلي أفضل طرق التعليم.

المصدر: elbalad

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