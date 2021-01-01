حلفت على ابني ثم تراجعت فهل علي ذنب ؟.. الإفتاء تجيب

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حلفت على ابني ثم تراجعت، فهل علي ذنب ؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول: دائماً باحلف على ابني وبعدين برجع في الحلفان لكن بتذكر قول الله تبارك وتعالى:"لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم"، فهل علي إثم؟



حلفت على ابني ثم تراجعت، فهل علي ذنب ؟

وقال الشيخ محمد عبد السميع رداً على السائلة:" عليكِ كفارة يمين.. فمن حلف على يمين ثم وجد غيرها خير منها فليكفر عن يمينه وليأتي هذا الخير كما أمرنا رسول الله، والكفارة تكون بإطعام 10 مساكين فإن لم تكوني قادرة فعليك صيام 3 أيام".



يحرم عليا ديني لن أفعل ثم تراجع

يحرم عليا ديني.. أخي حلف يمين يحرم على دينه بفعل شيء ثم تراجع ونطق الشهادتين.. فما حكم كفارة اليمين؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هذا لا يعد من اليمين ولا كفارة فيه، مشدداً: "كلام فارغ وليس يميناً فعليه أن يستغفر الله عزوجل ويرجع عن هذا الكلام ولا يكررها بعد ذلك".وأجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن التحريم لما أحل الله أمر لا يجوز فيىس للمرأة أن تحرم زوجها ولىس للرجل ان يحرم زوجته ويىس لأحد من الناس أن يحرم ما أحل الله تعالى.وتابع: أنه ليس من حقها ان تفعل ذلك ولو فعلت ذلك فيكون عبثا ولا يترتب عليه اى شىء، فالإسلام شرع الزواج ونظمه فحدد به العلاقة المشروعة بين الذكر والأنثى وجعل له حدودًا وشروطًا تضمن حقوق الطرفين.وأشار إلى أن المرأة إذا حرمت زوجها بأن قالت: انت على كظهر ابى او انت على حرام، او انا محرمة عليك او ما اشبه ذلك فإنها بهذا قد غلطت واخطأت وعليها التوبة والاستغفار.