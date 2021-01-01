حلفت على ابني ثم تراجعت فهل علي ذنب ؟.. الإفتاء تجيب

حلفت على ابني ثم تراجعت، فهل علي ذنب ؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول: دائماً باحلف على ابني وبعدين برجع في الحلفان لكن بتذكر قول الله تبارك وتعالى:"لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم"، فهل علي إثم؟
حلفت على ابني ثم تراجعت، فهل علي ذنب ؟
وقال الشيخ محمد عبد السميع رداً على السائلة:" عليكِ كفارة يمين.. فمن حلف على يمين ثم وجد غيرها خير منها فليكفر عن يمينه وليأتي هذا الخير كما أمرنا رسول الله، والكفارة تكون بإطعام 10 مساكين فإن لم تكوني قادرة فعليك صيام 3 أيام".
يحرم عليا ديني لن أفعل ثم تراجع
يحرم عليا ديني.. أخي حلف يمين يحرم على دينه بفعل شيء ثم تراجع ونطق الشهادتين.. فما حكم كفارة اليمين؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
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