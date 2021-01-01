قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الموت مرحلة انتقالية لذيذة جدا، ونقطة البداية إلى عالم الآخرة.
وأضاف خالد الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن الناس يعتقدون أن الإنسان حين يموت فهو ذاهب إلى مثواه الأخير، منوها بأن هذا الوصف خطأ، فيقول الله تعالى (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ) وهنا عبر بلفظ الزيارة وليس السكن.
وأشار خالد الجندي، إلى أن الميت لا يكون في القبر وإنما يكون في فسحة في ملكوت السماوات والأرض بعد الوفاة.
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التعليقات على خالد الجندي: الموت مرحلة لذيذة والأموات لا يعيشون في القبور.. فيديو
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