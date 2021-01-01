خالد الجندي: الموت مرحلة لذيذة والأموات لا يعيشون في القبور.. فيديو



الشيخ خالد الجندي الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الموت مرحلة انتقالية لذيذة جدا، ونقطة البداية إلى عالم الآخرة.



وأضاف خالد الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن الناس يعتقدون أن الإنسان حين يموت فهو ذاهب إلى مثواه الأخير، منوها بأن هذا الوصف خطأ، فيقول الله تعالى (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ) وهنا عبر بلفظ الزيارة وليس السكن.



وأشار خالد الجندي، إلى أن الميت لا يكون في القبر وإنما يكون في فسحة في ملكوت السماوات والأرض بعد الوفاة.

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وتابع: "الحي الذي يدعو للميت ويقول له "اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة" فالمعنى هنا ليس على القبر الذي يقف أمامه.. الأحناف يقولون إن الميت لا يكون في القبر الذي نراه وإنما يكون في عالم البرزخ".وأوضح، أن أرجح وصف لعملية الدفن، أنها عملية تكريم رفات جسد الإنسان لأن الجسد لا قيمة له بعد الوفاة ، ولهذا أجاز العلماء التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، أما نفس الميت فهو في عالم البرزخ.