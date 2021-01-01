

3 ميزات قادمة في واتسآب تمنع الآخرين من التطفل عليك 3 ميزات قادمة في واتسآب تمنع الآخرين من التطفل عليك

استطاع تطبيق الدردشة WhatsApp واتسآب في الفترة الأخيرة القيام بإطلاق عدد من الميزات المتعلقة بالخصوصية لتأمين بيانات مستخدميه، وكذلك توفير بيئة آمنة للخصوصية وعدم التطفل، وإتاحة مساحة أكبر للتصرف بحرية، كما يعمل التطبيق على إطلاق عدد من المزايا المهمة في الفترة المقبلة.



وبحسب موقع Android Police فإن يعمل على منافسة تطبيقات الدردشة الأخرة مثل تيليجرام وكذلك سيجنال، الذين أثبتوا في الفترة الأخيرة تقديم الخصوصية بشك كبير لمستخدميهم، ومن المقرر أن يطلق واتسآب خلال الأيام القبلة عددا من مزايا الخصوصية التى بإمكانها أن تمنع المستخدمين من التطفل على الآخرين :



1- إخفاء خاصية " آخر ظهور" لأى مستخدم

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وفقًا لموقع WABetaInfo الذى يقوم برصد ميزات واتسآب الجديدة فإنه سيكون المستخدمين على واتسآب منع أى شخص وحتى جهات الاتصال الخاصة به من الأصدقاء رؤية حالة آخر ظهور له على واتسآب، كما أنه لن يمكن لأى مستخدم خارج جهات اتصالات على واتسآب من معرفة حالتك على التطبيق.2- تفعيل ميزة إخفاء الرسائل بعد 24 ساعة أو إخفاؤها بعد 90 يوماوأعلن تطبيق واتسآب عن ميزة جديدة للخصوصية، لإعطاء المزيد من التحكم حيث أتاح التطبيق ميزة إخفاء الرسائل مع عدد أكبر من الخيارات، حيث وسمح للمستخدمين بتفعيل ميزة إخفاء الرسائل بعد 24 ساعة من المحادثة أو إخفاؤها بعد 90 يوما، إلى جانب خيار إخفاء الرسائل بعد 7 أيام والتى قام بتقديمها العام الماضى.وتعمل ميزة إخقاء رسائل واتسآب على تمكين الميزة افتراضيًا لجميع الدردشات الجديدة، حيث كان على المستخدمين تفعيل إخفاء الرسائل يدويًا لكل محادثة جديدة مع فرد آخر.3- ميزة التراجع قبل قبل مشاركة الحالاتوتعمل ميزة التراجع أو undo وبمجرد نشر تحديث الحالة، سيظهر خيار "التراجع" للحظات، وإذا قام المستخدم بالنقر عليه سوف يقوم النظام الأساسي للتطبيق بحذف تحديث الحالة تلقائيا لجميع جهات الاتصال، حيث يكون هذا الاختصار مفيدا عند مشاركة حالات عن طريق الخطأ ويريد المستخدم حذفها بسرعة.