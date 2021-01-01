في ظل انتشار سلالة أوميكرون.. بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ يناير

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › في ظل انتشار سلالة أوميكرون.. بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ يناير

صورة الخبر: انتشار سلالة أوميكرون
انتشار سلالة أوميكرون

أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت اليوم الثلاثاء 59610 إصابات جديدة بكوفيد-19، في أكبر زيادة يومية منذ أوائل يناير، بينما تواجه البلاد "موجة مد" من الإصابات بسلالة أوميكرون.

وأظهرت البيانات أيضا وفاة 150 بالفيروس في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة.

وعدد الإصابات الجديدة هو خامس أكبر عدد مسجل منذ تفشي الجائحة في مارس العام الماضي.

وارتفع عدد من يتلقون العلاج في المستشفيات في الفترة بين الرابع والعاشر من ديسمبر بنسبة 10 في المئة بالمقارنة مع الأيام السبعة السابقة.

المصدر: رويترز

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على في ظل انتشار سلالة أوميكرون.. بريطانيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ يناير

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
23787

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager