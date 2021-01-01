

إنجاز تاريخي.. القيمة السوقية لـ آبل تقترب من 3 تريليونات دولار إنجاز تاريخي.. القيمة السوقية لـ آبل تقترب من 3 تريليونات دولار

تقترب شركة آبل الأمريكية من تحقيق رأس مال سوقى بقيمة 3 تريليونات دولار، حيث من المقرر أن تصبح أول شركة في التاريخ تصل لمثل هذه القيمة السوقية على الإطلاق، وذلك بعد فترة قليلة من تجاوزها 2 تريليون دولار في شهر أغسطس العام الماضي.



وبحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن أسهم شركة آبل قد ارتفعت إلى نحو 1% لتصل قيمة السهم إلى 181.75 دولارًا، حيث تحتاج آبل لارتفاع بسيط لتستطيع تتجاوز 3 تريليونات دولار، حيث يجب أن يصل السهم إلى 182.85 دولارًا لشركة آبل لتتجاوز 3 تريليون دولار.



وقفزت مبيعات آبل إلى ما يقرب من 30٪ إلى أكثر من 83 مليار دولار في الربع الأخير للشركة، والذي انتهى في سبتمبر، حيث تمتلك الشركة 191 مليار دولار نقدًا أيضًا.

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وارتفعت أسهم شركة آبل بأكثر من 35٪ هذا العام وحده، وقد استفادت الشركة من ازدهار الطلب على هاتفها الجديد IPhone 13 بالإضافة إلى هواتف آيفون الأخرى، ومع خدمات الاشتراك مثل Apple Music و Apple TV + و iCloud ومتجر التطبيقات.ومع اقتراب آبل للوصول لقيمة سوقية بقيمة 3 تريليونات دولار فإن شركة مايكروسوفت للبرمجيات تنافس آبل هي الأخرى بحوالي 2.6 تريليون دولار كقيمة سوقية حالية، وتبتعد جوجل قليلا عن الشركتين العملاقتين حيث تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار.وتجاوزت القيمة السوقية لشركة آبل لأول مرة عتبة 1 تريليون دولار في شهر أغسطس، عام 2018 وكما تجاوزت 2 تريليون دولار في أغسطس 2020.