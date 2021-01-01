تقترب شركة آبل الأمريكية من تحقيق رأس مال سوقى بقيمة 3 تريليونات دولار، حيث من المقرر أن تصبح أول شركة في التاريخ تصل لمثل هذه القيمة السوقية على الإطلاق، وذلك بعد فترة قليلة من تجاوزها 2 تريليون دولار في شهر أغسطس العام الماضي.
وبحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن أسهم شركة آبل قد ارتفعت إلى نحو 1% لتصل قيمة السهم إلى 181.75 دولارًا، حيث تحتاج آبل لارتفاع بسيط لتستطيع تتجاوز 3 تريليونات دولار، حيث يجب أن يصل السهم إلى 182.85 دولارًا لشركة آبل لتتجاوز 3 تريليون دولار.
وقفزت مبيعات آبل إلى ما يقرب من 30٪ إلى أكثر من 83 مليار دولار في الربع الأخير للشركة، والذي انتهى في سبتمبر، حيث تمتلك الشركة 191 مليار دولار نقدًا أيضًا.
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التعليقات على إنجاز تاريخي.. القيمة السوقية لـ آبل تقترب من 3 تريليونات دولار
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