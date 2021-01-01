هجوم على وزير المالية .. والوزير يرد: الناس مش عاوزة جمبري وكافيار

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رد وزير المالية ، محمد معيط، على هجوم أعضاء في مجلس النواب، بسبب مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدمغة وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.



وأوضح الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، قيمة الرسوم والضرائب الواردة: "الطبقة الوسطى عايزة تحسن مرتباتها مش عايزة تاكل استاكوزا وكافيار"، مشيرا إلى أن الضرائب مخصصة لأسماك السالمون، وشرائح سمك سالمون طازجة أو مبردة أو مجمدة، والروبيان (جمبري) واستاكوزا.



وشهدت جلسة المجلس هجوما حادا، من بعض النواب على وزير المالية، حيث قال نائب: "قبل 10 أيام صدر عن مجلس الوزراء بيانا يفيد بأنه لا توجد أعباء جديدة على المواطنين في الفترة المقبلة، لنفاجأ اليوم بمشروع قانون بفرض ضرائب ورسوم جديدة".

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وقال النائب: "إما مركز معلومات مجلس الوزراء يكذب على المواطنين، أو من يمدهم بالمعلومات يكذب على المواطنين". وتابع عضو مجلس النواب: "لا يوجد أي حس سياسي أو إنساني عند الحكومة في ظل أزمة التضخم وزيارة الأسعار".وأضاف: "الناس مش عارفة تلاقيها منين ولا منين! خصوصا إن الأسعار زادت بشكل كبير الفترة الماضية". وتساءل: "إزاي واحنا بنواجه الأفكار المتطرفة نروح نفرض ضريبة على المسارح والسينما؟".واتفق معه النائب أحمد مقلد، قائلا: "الحكومة بتفرض ضريبة لكل شيء يرتقي بالذوق العام، بينما سايبة الدنيا لسوستة وشاكوش".