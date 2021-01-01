رد وزير المالية ، محمد معيط، على هجوم أعضاء في مجلس النواب، بسبب مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدمغة وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأوضح الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، قيمة الرسوم والضرائب الواردة: "الطبقة الوسطى عايزة تحسن مرتباتها مش عايزة تاكل استاكوزا وكافيار"، مشيرا إلى أن الضرائب مخصصة لأسماك السالمون، وشرائح سمك سالمون طازجة أو مبردة أو مجمدة، والروبيان (جمبري) واستاكوزا.
وشهدت جلسة المجلس هجوما حادا، من بعض النواب على وزير المالية، حيث قال نائب: "قبل 10 أيام صدر عن مجلس الوزراء بيانا يفيد بأنه لا توجد أعباء جديدة على المواطنين في الفترة المقبلة، لنفاجأ اليوم بمشروع قانون بفرض ضرائب ورسوم جديدة".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على هجوم على وزير المالية .. والوزير يرد: الناس مش عاوزة جمبري وكافيار
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق