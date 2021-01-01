

لأول مرة في الهواتف الذكية.. iQOO Neo 5s يصدر بميزة جديدة في الشاشة لأول مرة في الهواتف الذكية.. iQOO Neo 5s يصدر بميزة جديدة في الشاشة

تستعد شركة فيفو الصينية لإطلاق هاتفها المميز iQOO Neo 5s يوم 20 سبتمبر بعد أن أعلنت رسميا عن موعد الإطلاق في حدث كبير في الصين، كما أنه من المقرر أن تعلن أيضا عن مجيئ هاتفها الرائد iQOO Neo6 ، وكشفت أحدث التسريبات أن هاتف iQOO Neo 5s سيصدر بميزة لأول مرة في الشاشة.



وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف iQOO Neo 5s سيصدر بشاشة حساسة عند الضغط عليها، الأمر الذى سيقدم أداء كبيرا وملحوظا عند استخدام لألعاب الثقيلة على الهاتف أو عند استخدام برامج الرسم واستخدام التطبيقات والتعديل على الصور وغيرها.



وعند استخدام شاشة هاتف iQOO Neo 5s التى تأتى بمعدل 120 هرتز في الثانية، وجودة شاشة + FHD مع ميزة حساسية ضغط الشاشة التى يتمتع بها هاتف iQOO Neo 5s سيبدو الهاتف وكأنه هاتف ألعاب، كما أنه سيتفوق على هواتف الألعاب في السرعة التى سيقدمها بمجرد اللمس عليه.



وستكون ميزة حساسية ضغط الشاشة متوافقة مع أداء عالي وسريع للغاية يدعمها من خلال حصول هاتف iQOO Neo 5s أنه سيعمل بواحد من أحدث وأفضل معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، وهو معالج Snapdragon 888 ، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت رام، و وتخزين داخلى سعة 128 جيجابايت.

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كما ستتوافق الميزة مع احتواء هاتف فيفو القادم iQOO Neo 5s على بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط ، ويتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 40 واط، ويدعم الهاتف الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Bluetooth 5.2.وسيقدم هاتف فيفو القادم iQOO Neo 5s كاميرا خلفية ثلاثية، تأتى الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر IMX598 مزودة بـ OIS، مع عدسة ثانوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للعمق دقة 2 ميجابكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتي بدقة 20 ميجابكسل.