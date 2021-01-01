كشفت تسريبات الموعد الرسمي لإطلاق هاتف vivo V23 Pro القادم من شركة فيفو الصينية، والذى تعتزم الشركة إصداره بتحسينات كبيرة وترقيات فى الأدء والبطارية والكاميرا، ليتناسب مع الفئة الشبابية بشكل أفضل من الهوتف التى تم إطلاقها في الفترة الأخيرة.
وبحسب تقرير من موقع 91mobiles، فإن هاتف شركة فيفو تعتزم إطلاق هاتف vivo V23 Pro في 4 يناير المقبل، كما سيتميز الهاتف بدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع سعر مناسب للفئة المتوسطة والشبابية.
وسيأتى هاتف vivo V23 Pro بشاشة من نوع OLED بحجم 6.4 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ 1080 بكسل وجودة + FHD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار، وكاميرا أمامية بقدرات جبارة.
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التعليقات على تسريبات تكشف مواصفات وموعد إطلاق هاتف فيفو الشبابي vivo V23 Pro
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