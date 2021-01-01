تسريبات تكشف مواصفات وموعد إطلاق هاتف فيفو الشبابي vivo V23 Pro

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صورة الخبر: تسريبات تكشف مواصفات وموعد إطلاق هاتف فيفو الشبابي vivo V23 Pro
تسريبات تكشف مواصفات وموعد إطلاق هاتف فيفو الشبابي vivo V23 Pro

كشفت تسريبات الموعد الرسمي لإطلاق هاتف vivo V23 Pro القادم من شركة فيفو الصينية، والذى تعتزم الشركة إصداره بتحسينات كبيرة وترقيات فى الأدء والبطارية والكاميرا، ليتناسب مع الفئة الشبابية بشكل أفضل من الهوتف التى تم إطلاقها في الفترة الأخيرة.

وبحسب تقرير من موقع 91mobiles، فإن هاتف شركة فيفو تعتزم إطلاق هاتف vivo V23 Pro في 4 يناير المقبل، كما سيتميز الهاتف بدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع سعر مناسب للفئة المتوسطة والشبابية.

وسيأتى هاتف vivo V23 Pro بشاشة من نوع OLED بحجم 6.4 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ 1080 بكسل وجودة + FHD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار، وكاميرا أمامية بقدرات جبارة.

وسيعمل هاتف vivo V23 Pro بمعالج قوي من شركة ميديا تيك أو كوالكوم الأمريكية، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر microSD تدعم حتى 1 تيرابايت.

وسيحتوي هاتف vivo V23 Pro ، على بطارية كبيرة بقوة 4500 أو 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 واط ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم وBluetooth 5.1 و تقنية aptX، مع نظام التشغيل أندرويد 11 وواجهة المستخدم FunTouch للسوفت وير، كما سيبلغ سعره حوالي 6 آلاف جنيه.

المصدر: صدى البلد

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