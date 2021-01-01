

إيقاف إنتاج آيفون وآيباد وإجازة للعمال.. ماذا يحدث داخل عملاق الهواتف؟ إيقاف إنتاج آيفون وآيباد وإجازة للعمال.. ماذا يحدث داخل عملاق الهواتف؟

يبدو أن الأزمة العالمية لنقص الرقائق وأشباه الموصلات قد ضربت شركة آبل الأمريكية بقوة، وكان تأثيرها كبيرا وأسرع من المتوقع، حيث تواجه الشركة العملاقة -التى تقترب بقوة من رأس مال سوقى بقيمة 3 تريليونات دولار- أكبر مشكلة منذ 10 سنوات.



وبحسب مصادر مضطلعة صرحت لوكالة Nikkei اليابانية، فإن آبل اضطرت لإيقاف خط التجميع لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات لفترة مؤقتة بسبب قيود سلسلة التوريد وأزمة أشباه الموصلات وكذلك القيود الصينية المستمرة على الطاقة.



كما قامت آبل بإخبار عمال المصانع الذين يقومون بتصنيع هواتف آيفون وأجهزة آيباد بأنهم في أجازة، بدلا من إخبارهم بنوبات إضافية للعمل كما كان المعتاد في مثل هذه الأوقات من العام، والتى يزداد فيها الطلب على منتجات آبل بسبب موسم التخفيضات والأعياد .

قد يعجبك أيضا...

وكشف أحد مسئولي التوريد في شركة آبل أنه نظرًا لمحدودية المكونات وأشباه الموصلات ، فإنه ليس من المنطقي العمل لساعات إضافية في أيام العطلات وتقديم رواتب إضافية للعاملين في الخطوط الأمامية، وأن لم يحدث هذا من قبل، حيث كانت العطلة الذهبية الصينية في الماضي دائمًا أكثر الأوقات صخبًا عندما كان جميع المجمعين يستعدون للإنتاج ".وقامت آبل بالفعل بتخفيض توقعات إنتاج هواتف iPhone 13 في أكتوبر الماضي حتى في شهر نوفمبر ، حيث كان على آبل التخلي عن شحنات آيباد للحفاظ على إنتاج iPhone 13 ولم يكن ذلك كافياً لمنع توقف الإنتاج، كما كان الهدف الأولي لشركة آبل هو صنع 95 مليون طراز iPhone 13 في عام 2021 ، لكن هذا الرقم انخفض إلى حوالي 83-85 مليونًا في بداية ديسمبر.وقررت التضحية بأجهزة الآيباد iPad من أجل إنتاج أعداد وشحنات أكثر من هواتف آيفون iPhone 13 ، حيث قررت الشركة تقليص إنتاج آيباد لدرجة كبيرة لصالح إنتاج خط هواتف آيفون 13 للمحافظة على ضمان حصة كبيرة في السوق وتغطية الطلب الكبير عليه دون أن يتضرر .وانخفض إنتاج طرز هواتف iPhone 13 في سبتمبر وأكتوبر عن 20٪ من أهدافه الأولية وفقًا لمؤشر نيكي، وفي الوقت نفسه ، حقق إنتاج آيباد 50٪ فقط من الحجم المتوقع في نفس الإطار الزمني، كما انخفضت إنتاج هواتف آيفون القديمة بنسبة 25 ٪ ، ولم يكن الوضع أفضل بمجرد حلول شهر نوفمبر.وفقا لتقرير من صحيفة ديلى ميل البريطانية فإن شركة آبل ستقوم بتخفيض إنتاج هواتف iPhone 13 لهذا العام بنسبة كبيرة تبلغ 10 ملايين وحدة ، حيث أثر أزمة التوريد وتأخير التسليمات الناتجة عن نقص الرقائق اللازمة لتصنيع الهواتف إلى احجام المشترين على طلب الهواتف.و تكبدت شركة آبل خسارة كبيرة وصلت إلى 6 مليارات دولار بسبب أزمة نقص الرقائق وأشباه الموصلات التي ضربت شركات التكنولوجيا العالمية والتي أجبرت الشركات على عدم إنتاج الشحنات المتوقعة مما أثر على أرباحها.وفى الوقت الذى تعاني آبل فيه من إيقاف وتقليص منتجاتها، تقترب الشركة من تحقيق رأس مال سوقى بقيمة 3 تريليونات دولار، حيث من المقرر أن تصبح أول شركة في التاريخ تصل لمثل هذه القيمة السوقية على الإطلاق، وقفزت مبيعات آبل إلى ما يقرب من 30٪ إلى أكثر من 83 مليار دولار في الربع الأخير للشركة.