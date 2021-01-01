

بهذه المواصفات.. إطلاق ساعة Vivo Watch 2 الذكية 22 ديسمبر بهذه المواصفات.. إطلاق ساعة Vivo Watch 2 الذكية 22 ديسمبر

أعلنت شركة فيفو الصينية، الموعد الرسمي لإطلاق ساعتها الذكية Vivo Watch 2 ، في 22 ديسمبر القادم، حيث ستصدر الشركة الساعة مع سلسلة هواتف vivo S12 ، في حدث كبير في الصين، ومن المقرر أن تطلقها الشركة في الأسواق العالمية في بداية العام المقبل 2022 .



وبحسب موقع Gizmochina فإن ساعة فيفو الذكية Vivo Watch 2 ستصدر بتصميم مميز عبارة عن قرص دائرى الشكل، مع شاشة AMOLED وبقياس 1.42 بوصة، مع عدد من الخيارات اللونية الجديدة، مقاومة للمياه والغبار.



وستحصل ساعة Vivo Watch 2 على طرز مختلفة بأكثر من قياس للشاشة وكذلك خيارات من الجلد والسيليكون، كما ستحتوى البطارية على 500 مللى أمبير، حيث تعتبر ترقية جيدة عن الطراز السابق الذى جاء ببطارية 478 مللى أمبير.

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وستقدم ساعة Vivo Watch 2 ميزات طبية منها تعقب معدل ضربات القلب ، بالإضافة إلى نظام تحديد المواقع العالمي GPS، وعداد الخطوات، كما ستدعم الساعة المكالمات الصوتيةوقد تحصل على مع دعم eSIM.ووفقا للتسريبات فإن ساعة فيفو الذكية Vivo Watch 2 ستصدر بسعر رخيص حيث تأتى الساعة بحوالي 2 جنيه مصرى مما يجعلها مناسبة للفئة المتوسطة والشبابية لإقرانها مع هواتف أندرويد .