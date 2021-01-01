

تسريبات تكشف أول صور حية لهاتف هونر القادم Honor X30 تسريبات تكشف أول صور حية لهاتف هونر القادم Honor X30

كشفت تسريبات أول صور حية لهاتف Honor X30 والذى تعتزم شركة هونر الصينية إطلاقه بعد غد، الخميس، 16 ديسمبر، حيث يتميز الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة، مع تصميم مميز وأداء قوى.



وبحسب موقع Gizmochina فإن صور هاتف Honor X30 التى تم تسريبها تظهر حصول الهاتف على شاشة مسطحة مثقوبة وحواف رفيعة، كما يتميز الهاتف بوحدة كاميرا بشكل دائرى، مع 3 كاميرات وفلاش LED ، مع ألوان الأزرق و الأسود والفضى والذهبى.



وسيأتى هاتف Honor X30 بشاشة من نوع IPS LCD وقياس 6.5 بوصة، وجودة + FHD ، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.

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وسيقدم هاتف Honor X30 كاميرا ثلاثية خلفية، حيث تأتى الكاميرا الرئيسية بمستشعر أساسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا من نوع ماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية دقة 13 ميجا بيكسل.وسيعمل هاتف Honor X30 بمعالج من نوع Snapdragon 695 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو معالج جيد للغاية يناسب الفئة المتوسطة، حيث يعد نسخة محدثة من معالج Snapdragon 690 الحالي، وتم إنشاؤه باستخدام عملية 6 نانومتر ، مع وحدة المعالجة المركزية Kryo 660 ووحدة معالجة الرسومات Adreno 619 ، كما يقدم أداء وحدة معالجة مركزية أفضل بنسبة 15 % وأداء وحدة معالجة الرسومات بنسبة 30 % ، مع دعم تقنية الجيل الخامس للاتصال 5G .وسيحتوى هاتف Honor X30 على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط، مع نظام تشغيل أندرويد 11 ، وسعر مناسب حوالى 5 آلاف جنيه مصرى.