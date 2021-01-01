شاهد بالفيديو.. اعترافات صادمة للمتهمة في فيديو "مستشاري السيسي" المفبرك



المتهمة ميرفت محمد المتهمة ميرفت محمد

اعترفت المتهمة ميرفت محمد على أحمد، المشاركة في فيديو التسريب المفبرك لـ"مستشاري السيسي"، بتفاصيل الواقعة.



وقالت المتهمة: "اشتغلت في مجال المقاولات عشان ازود دخلي من العمولات اللي كانت هتجيلي من شغل المقاولات".



وتابعت المتهمة: "اتعرفت في شهر 9 اللي فات على شخص في نفس المجال ادعى أن اسمه اللواء فاروق القاضي، وأن له علاقات مع مسؤولين كبار في الدولة ويقدر يجيب شغل كتير في مجال المقاولات، وأنه يقدر يعمل مصالح قوية في شغل المقاولات، وأنا قولتله أني شغالة في رئاسة الجمهورية وأنه إحنا بعلاقتنا نقدر نعمل مكاسب كويسة في شغل المقاولات".

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وقالت المتهمة إنها تدعى ميرفت محمد على أحمد البدوي، ولها 52 عاما، حاصلة على ليسانس حقوق، تقيم بمحافظة الإسكندرية، تعمل في مجال سمسرة المقاولات للحصول على عمولة.