

أوبر تعقد شراكة مع Paymob للتوسع في خيارات الدفع أوبر تعقد شراكة مع Paymob للتوسع في خيارات الدفع

عقدت أوبر شراكة مع شركة Paymob، المتخصصة في خدمات الدفع الإلكتروني، بهدف توسيع خيارات الدفع على المنصة.



يأتي ذلك في إطار محاولة لدمج قاعدة أوسع من السائقين والمستخدمين المصريين، وكخطوة أخرى نحو تعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.



من خلال هذه الشراكة، يمكن للمستخدمين الآن شحن محفظة تطبيق أوبر باستخدام طرق دفع مختلفة، مما يسمح لهم بالتخطيط لرحلاتهم مسبقًا، ويظل الرصيد ساري بدون تاريخ انتهاء الصلاحية.

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اقرأ أيضًا: Uber للنقل التشاركي تعتزم بيع حصة في Careemتسهل هذه الشراكة أيضًا بالنسبة للسائقين، دفع رسوم خدمة أوبر والتي تمثل ٢٢,٥٪، باستخدام طرق دفع متنوعة داخل التطبيق، وخاصة دعم غير المدمجين في المنظومة البنكية.قال أحمد خليل، المدير العام لشركة أوبر مصر: “التحول السريع في مصر نحو مجتمع غير نقدي، والشمول المالي، جعلا توسيع خيارات الدفع على تطبيق أوبر خطوة مهمة للوصول إلى المزيد من العملاء، إذ تعد الشراكة مع Paymob قرارًا استراتيجيًا، مدعومًا بالتكنولوجيا، لتسهيل التجربة للمستخدمين، مع دمج السائقين غير المدمجين في المنظومة البنكية”.اقرأ أيضًا: Paymob تحصد ١٨,٥ مليون دولار في جولة التمويل الأولىتسهل Paymob الدفع من خلال بطاقات ميزة، ومنافذ البيع ، والمحافظ الإلكترونية مثل: فودافون كاش وغيرها، على تطبيق أوبر، وسوف تتضمن قريبا خيارات أخرى.توفر أوبر بالفعل خيارات دفع متنوعة على التطبيق تشمل بطاقات الخصم والائتمان، والمدفوعات الإلكترونية المتكاملة، مع خطط لتشمل المزيد من الحلول المالية في الفترة المقبلة.